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Pernambuco Chuvas em Pernambuco devem continuar nos próximos dias; confira tendência da Apac Devem ser registradas precipitações na quinta (9), sexta (10) e com maior intensidade no sábado (11) e no domingo (12)

As chuvas devem continuar em grande parte de Pernambuco durante os próximos dias, segundo a tendência de precipitações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Além da previsão de chuvas moderadas previstas para esta quarta-feira (8), devem ser registradas precipitações na quinta (9), sexta (10) e com maior intensidade no sábado (11) e domingo (12).

Nesta quinta-feira (9), o Sertão deve apresentar chuva de fraca a moderada, enquanto as demais regiões devem ter precipitações fracas.

Já na sexta (10), a tendência é de continuidade das chuvas fracas somente para a Região Metropolita do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. O Agreste e Sertão não devem apresentar chuva na data.

No sábado (11), a intensidade deve aumentar para moderada na RMR e Matas Norte e Sul. Além disso, o Agreste deve registrar chuva de fraca a moderada. No Sertão, é prevista precipitação fraca. A mesma tendência segue para o domingo (12).

Confira tendência de chuva da Apac para os próximos dias:

Quinta-feira (9/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Sul: Fraca

Mata Norte: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada

Sertão do São Francisco: Fraca

Sexta-feira (10/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Sul: Fraca

Mata Norte: Fraca

Agreste: Sem chuva

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Sábado (11/4)

Região Metropolitana do Recife: Moderada

Mata Sul: Moderada

Mata Norte: Moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Domingo (12/4)

Região Metropolitana do Recife: Moderada

Mata Sul: Moderada

Mata Norte: Moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca.

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