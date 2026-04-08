Chuvas em Pernambuco devem continuar nos próximos dias; confira tendência da Apac
Devem ser registradas precipitações na quinta (9), sexta (10) e com maior intensidade no sábado (11) e no domingo (12)
As chuvas devem continuar em grande parte de Pernambuco durante os próximos dias, segundo a tendência de precipitações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Além da previsão de chuvas moderadas previstas para esta quarta-feira (8), devem ser registradas precipitações na quinta (9), sexta (10) e com maior intensidade no sábado (11) e domingo (12).
Nesta quinta-feira (9), o Sertão deve apresentar chuva de fraca a moderada, enquanto as demais regiões devem ter precipitações fracas.
Já na sexta (10), a tendência é de continuidade das chuvas fracas somente para a Região Metropolita do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. O Agreste e Sertão não devem apresentar chuva na data.
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No sábado (11), a intensidade deve aumentar para moderada na RMR e Matas Norte e Sul. Além disso, o Agreste deve registrar chuva de fraca a moderada. No Sertão, é prevista precipitação fraca. A mesma tendência segue para o domingo (12).
Confira tendência de chuva da Apac para os próximos dias:
Quinta-feira (9/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Sul: Fraca
Mata Norte: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca a moderada
Sertão do São Francisco: Fraca
Sexta-feira (10/4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Sul: Fraca
Mata Norte: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Sábado (11/4)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Mata Sul: Moderada
Mata Norte: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Domingo (12/4)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Mata Sul: Moderada
Mata Norte: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão do São Francisco: Fraca.