Chuvas em Pernambuco: Goiana registra quase 80 milímetros em 24 horas; saiba onde mais choveu

Cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata de Pernambuco registraram chuvas fortes nas últimas horas.

O município com maior acumulado de precipitações em 24 horas foi Goiana, na Mata Norte, que somou 77,59 milímetros (mm) até as 7h desta segunda-feira (28).



Na RMR, Itamaracá registrou 70,3 mm; Olinda, 67,4 mm; Igarassu, 66,33 mm; Recife, 64,51 mm; Paulista, 62,65 mm; e Cabo de Santo Agostinho, 62,57 mm.

Os dados são do painel de monitoramento de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As precipitações de moderadas a fortes já eram esperadas e foram alertadas por meio de avisos meteorológicos emitidos pela Apac e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Recife, a previsão para esta segunda-feira (28) é de muitas nuvens com pancadas de chuva. Há previsão de ventos moderados no período da tarde.

A temperatura mínima esperada na Capital é de 20° C. Já a máxima, de 29° C. A umidade do ar pode variar entre 50% e 90%, segundo informações do Inmet.



Nesta manhã, o Recife entrou em estágio de atenção devido às chuvas já registradas e previsão de precipitações para as próximas horas.



A informação foi divulgada pelo Centro de Operações da Capital pernambucana (COP), que emitiu um alerta amarelo e orientou que a população evite deslocamentos.







