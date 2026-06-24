Chuvas em Pernambuco: Inmet emite alertas de precipitações intensas na quinta (25) e sexta (26)
São aguardadas chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora
Chuvas intensas devem atingir parte de Pernambuco nos próximos dias. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois alertas amarelos indicando precipitações na quinta (25) e sexta-feira (26).
De acordo com os comunicados, são aguardadas chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora.
Na quinta (25), o aviso inicia às 15h e é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.
O alerta segue em vigor ao longo de toda a sexta-feira (26) para as regiões citadas e se estende ao Sertão e outros estados do Nordeste, como Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte.
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Tendência da Apac também aponta chuva
A tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também indica chuva em boa parte do estado nos próximos dias.
Para a quinta (25), a tendência indica chuva moderada na Mata Sul, fraca a moderada para a RMR e Agreste, e fraca para a Mata Norte, Sertão e Fernando de Noronha.
Na sexta-feira (26), a RMR e Matas Norte e Sul devem registrar precipitações moderadas ao longo do dia. No Agreste, a previsão é de chuva fraca a moderada. Já no Sertão, a tendência é de chuva fraca, enquanto Fernando de Noronha deve ter precipitações variando entre fracas e moderadas.
No sábado (27), a chuva moderada continua predominando na RMR e Mata Sul. A Mata Norte e o Agreste devem registrar precipitações entre fracas e moderadas. No Sertão, a previsão segue de chuva fraca. Em Fernando de Noronha, a intensidade aumenta, com previsão de chuva moderada.
Para o domingo (28), a tendência é de redução das chuvas em grande parte do estado. A Mata Sul ainda pode registrar precipitações entre fracas e moderadas, enquanto Mata Norte, Região Metropolitana, Agreste e Sertão devem ter chuva fraca. Em Fernando de Noronha, a chuva moderada continua prevista.
Na segunda-feira (29), a tendência indica chuvas entre fracas e moderadas na Mata Norte e Sul, RMR e Agreste. No Sertão, não há previsão de chuva. Já Fernando de Noronha deve registrar precipitações fracas.
Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Quinta-feira (25/06)
Região Metropolitana: fraca a moderada
Mata Norte: fraca
Mata Sul: moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão: fraca
Sertão do São Francisco: sem chuva
Fernando de Noronha: fraca
Sexta-feira (26/06)
Região Metropolitana: moderada
Mata Norte: moderada
Mata Sul: moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão: fraca
Sertão do São Francisco: fraca
Fernando de Noronha: fraca a moderada
Sábado (27/06)
Região Metropolitana: moderada
Mata Norte: fraca a moderada
Mata Sul: moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão: fraca
Sertão do São Francisco: fraca
Fernando de Noronha: moderada
Domingo (28/06)
Região Metropolitana: fraca
Mata Norte: fraca
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca
Sertão: fraca
Sertão do São Francisco: fraca
Fernando de Noronha: moderada
Segunda-feira (29/06)
Região Metropolitana: fraca a moderada
Mata Norte: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão: sem chuva
Sertão do São Francisco: sem chuva
Fernando de Noronha: fraca.