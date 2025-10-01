Chuvas em Pernambuco: Inmet renova alerta para a RMR e Zona da Mata até a quinta-feira (2)
Regiões podem registrar acumulados de até 50 milímetros
Pernambuco deve registrar mais chuvas nas próximas horas. É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet), que renovou o alerta amarelo de chuvas.
O mais recente comunicado prevê precipitações até as 9h desta quinta-feira (2), na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata do estado.
Segundo o aviso de chuva do Inmet, também serão atingidos o leste alagoano e a mata paraibana.
As regiões podem registrar acumulados de até 50 milímetros. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Além do Inmet, no fim da tarde da terça-feira (30), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também emitiu um alerta de "estado de observação" para a RMR e Mata Sul.
O comunicado aponta que as chuvas moderadas estão sendo provocadas pela atuação de um canal de umidade. A tendência de precipitações da Apac prevê continuidade das chuvas até a quinta (2).
Nas últimas 24 horas, mais de 74 milímetros de chuva foram contabilizados somente no Recife. São Lourenço da Mata, na RMR, somou 57 mm, já a cidade de Olinda, também na RMR, 53,9 mm.