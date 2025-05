Chuvas em Pernambuco: Jaboatão reúne secretários municipais para acompanhar ações

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (15), o prefeito de Jaboatão do Guararapes, Mano Medeiros, se reuniu com o secretariado municipal na sede do Palácio da Batalha, em Prazeres, para alinhar ações conjuntas com as secretarias para minimizar os efeitos causados pelas chuvas. As aulas da rede municipal da cidade na Região Metropolitana do Recife.

No final da manhã, o gestor percorreu algumas áreas atingidas pelas chuvas, conversando com a população e disponibilizando os serviços da prefeitura para reduzir os impactos das chuvas nas comunidades.

"Nas últimas 24 horas, choveu 180mm no município. Isto é quase o esperado para todo o mês de maio na cidade. Graças a Deus, não houve vítimas. Estamos atentos e com as equipes da Defesa Civil e Regionalização de plantão 24 horas, prestando assistência e dando apoio à população. Em caso de emergência, a população pode ligar para a Defesa Civil do Jaboatão", reforçou.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Jaboatão registrou, nas últimas 24 horas, 180 milímetros no município, sem registro de vítimas.

Foram registradas 64 ocorrências, com destaque para cinco deslizamentos de barreiras, nos bairros de Zumbi do Pacheco, Sucupira, Jardim Jordão, Vila Rica e Muribeca.



Em caso de emergência, a população poderá entrar em contato com a Defesa Civil do Jaboatão pelos telefones: 9 9195 6655 (Whatsapp) e 0800.281.2099. O atendimento é 24h.

Assistência social

Até o momento, não há registro de desalojados nem desabrigados em Jaboatão. O município possui dois abrigos, sendo um em Cajueiro Seco e outro em Dois Carneiros, com capacidade para abrigar até 400 pessoas, caso haja necessidade.

As equipes de Assistência Social estão preparadas para atender e acolher as famílias que precisarem de atendimento.

Infraestrutura

As equipes de Infraestrutura estão de prontidão, realizando vistorias em canais, córregos, rios, e em parceria com a Defesa Civil, fazendo vistorias em encostas de barreiras e podação de árvores.



Veja também