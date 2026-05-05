A- A+

RECOMEÇO Chuvas em Pernambuco: o drama de quem perdeu tudo e tenta recomeçar Estado acumula saldo de mortos, desalojados e desabrigados

Recomeçar não é fácil, principalmente quando se perde tudo. Desde a semana passada, Pernambuco tem sido atingido por fortes chuvas que resultaram em deslizamentos de barreiras, alagamentos e transtornos na mobilidade urbana.

Até esta terça-feira (5), segundo a Defesa Civil, o estado já registrou 2.282 pessoas atingidas pelo temporal, sendo 1.150 desabrigadas e 1.732 desalojadas. Ao todo, foram contabilizadas seis mortes, sendo três no Recife, duas em Olinda e uma em São Lourenço da Mata.

Lindinalva busca ajuda no abrigo da prefeitura | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Itens foram perdidos com a chuva | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Geladeira ficou destruída | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Itens foram perdidos com a chuva | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Itens foram perdidos com a chuva | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Subida do Cabo Gato sofreu com enxurradas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Diante desse cenário, a população segue em alerta constante, mas tentando voltar à normalidade ou pelo menos se adaptar aos imprevistos causados pelos eventos climáticos que passam pelo estado.

Recife

No Recife choveu, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), 81,6mm nas últimas 12 horas. Três pessoas perderam a vida após uma barreira deslizar na Rua Vertente do Lério, em Dois Unidos, bairro na Zona Norte.

Morreram no local Jaqueline Soares da Silva, de 25 anos, e o filho Riquelmy Soares da Silva, de 7 anos.

A outra filha dela, Maria Helena Soares da Silva Barbosa, de um ano, morreu após ter sido socorrida e levada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Centro da cidade.

Rua Vertente do Lério foi palco da tragédia | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Enquanto o temporal arrastava duas casas na área, os familiares da dona de casa Maria Zilma Amâncio Figueiredo, 37, se viram perdidos.

A água invadiu um conjunto com três residências deles. Figueiredo mora no local com o marido e três filhos autistas, de um ano e dois meses, 4 anos e 8 anos. Ela confessa que já presenciou diversas enchentes no local, mas a da última sexta (1º) vai ficar na história.

Maria Zilma Amâncio Figueiredo busca recomeçar a vida, em meio aos riscos de desmoronamento da casa dela | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“A água entrou na minha casa e na casa da minha mãe, onde nós tentamos ajudar, mas de repente ouvimos os gritos de socorro. Todo mundo parou de socorrer aqui e foi ajudar a família. Meu marido conseguiu tirar toda a família lá. Aqui entrou água. Os vizinhos já desocuparam. Não podemos ficar aqui por causa da barreira. A Defesa Civil veio aqui e disse que a gente precisava ir para um abrigo ou recorrer ao auxílio de R$ 300 para alugar uma casa”, declara.

Maria relembra que perdeu todos os itens de casa durante a chuva, bem como os alimentos dos filhos, que têm seletividade alimentar. Até aqui, eles receberam doações de roupas e comidas de um comerciante de lanches que atua na área.

Porém, o local foi visitado pela equipe técnica da Defesa Civil do Recife e possui risco 4, que representa elevada possibilidade de desmoronamento.

Entrada da casa de Zilma possui passagem de água de esgoto | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Vamos ter que recomeçar tudo do zero, porque, mesmo que eu tenha um salário mínimo de uma criança, não vai ajudar tanto, porque tenho que comprar medicação, fralda e lanche. Perdemos tudo”, desabafa ela, que afirma já ter contraído frieira e outras doenças da pele, por conta da água de esgoto que passa na divisão entre as três residências da família.

O pai de Maria, o pedreiro Nivaldo Santos Costa, de 65 anos, mora no local há mais de 20 anos. Ele acredita que as enchentes poderiam ter sido evitadas caso o canal que passa perto da residência estivesse limpo.

Nivaldo tem 65 anos | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"A gente queria era que a prefeitura viesse e limpasse o canal. Deveriam também retirar as árvores que ficam na barreira [que deslizou]. Infelizmente, as coisas acontecem depois que alguém morre", desabafa.

O que diz a Emlurb?

Procurada pela reportagem e questionada sobre a limpeza citada por Nivaldo, a Empresa de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto.

Olinda

Em Olinda foram registradas duas mortes por soterramento, em Passarinho. Após horas de buscas, Bruna Karina, de 20 anos, e o filho dela, Pietro da Silva, de apenas seis meses, foram encontrados. Cerca de dois quilômetros depois, está a subida do Cabo Gato, que fica no bairro de Peixinhos.

O local foi fortemente atingido pelo transbordamento do Rio Beberibe. Diversos moradores perderam tudo. Segundo boletim da Apac, emitido às 6h, choveu 56,8mm na cidade, nas últimas 12 horas.

A dona de casa Lindinalva Maria da Luz, de 49 anos, mora com o marido e um neto de 15 anos. Na manhã daquele dia, ela foi acordada em meio a gritos que anunciavam a cheia.

Com dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e um pequeno quintal o imóvel foi totalmente tomado. A única renda da família é o Bolsa Família. Eles não sabem o que fazer.

“Quando a cheia veio, minha geladeira virou com as coisas dentro. Ainda nem limpei. Se eu for abrir, vocês não vão aguentar o mal cheiro. Também perdi a minha estante [de aglomerado]. Eu tive que correr para o abrigo [aberto pela prefeitura], porque eu sou uma mulher doente. Já peguei leptospirose e não posso ficar dentro da água. Ele [o marido] que ficou olhando a casa aqui. Eu trouxe roupa do abrigo para vestir, porque as minhas estão todas molhadas”, conta.

Quintal da casa de Lindinalva está cheio de entulhos | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Só Deus sabe como eu vou recomeçar a minha vida. Tenho parentes por perto, mas não têm condições de me ajudar. Só Deus quem vai fazer isso, para que eu possa me reerguer e continuar. Eu vim em casa tomar um banho, mas vou voltar para o abrigo. Lá está uma vergonha. Eles ganham as coisas, mas não nos dão, ficam nos humilhando. Chega leite para dar as crianças e eles dão num copo. Querem nos colocar para casa com um kit de limpeza. O que nós vamos fazer com um kit de limpeza?”, questiona ela.

Mais na frente, a água chegou a quase um metro de altura, na casa que Edilazilma da Silva, 44, mora com o marido e as duas filhas. Ela perdeu eletrodomésticos e móveis. Já viu a cena se repetir outras vezes, mas não tira da cabeça a movimentação intensa dos moradores querendo salvar as devidas residências.

Edilazilma e o marido já presenciaram outras enchentes no Cabo Gato | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Eu ainda consegui guardar algumas coisas, mas muita gente lá para baixo perdeu muita coisa, como geladeira, cama e colchão. Eu via o povo subindo e descendo, chorando e assustado. Hoje mesmo estava cheia a rua. Secou perto das 6h de hoje. Nós estamos recebendo doações daqui do povo mesmo. O abrigo está uma negação. Todo mundo reclama”, aponta.

O abrigo que as moradoras se referem está funcionando na Erem Monsenhor Arruda, que fica na Avenida Nacional, 345. É o único ativo na cidade. Ele recebe, segundo a Secretaria de Direitos Humanos, moradores das comunidades Cabo Gato, Condor e Beira Rio. O espaço atende atualmente, segundo a pasta, 92 pessoas que estão desabrigadas e/ou desalojadas.

Ações para ajudar

Interessados em ajudar as vítimas das chuvas podem levar donativos como materiais de limpeza e de higiene pessoal, além de água, roupa, brinquedos, alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores e colchões ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, e no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro da Soledade.

Os locais disponibilizados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) recebem os itens de segunda a sexta, das 8h às 18h. Já aos finais de semana, os recebimentos acontecem das 9h às 17h.

Cel. Edmilson Silva é assessor de comunicação da PMPE | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Os materiais podem ir para o estado inteiro. A gente entra em contato com a Defesa Civil, que levanta o que vai precisar. A partir do quantitativo de mantimentos arrecadados, nós realizamos a distribuição às pessoas necessitadas”, explica o tenente coronel Edmilson Silva, assessor de comunicação da PMPE.

Entrega de doações

Por meio do Transforma Brasil, a Rede Muda Mundo entrega, às 15h desta terça (5), quatro toneladas em doações, entre alimentos, cestas básicas, kits de higiene, materiais de limpeza e itens de primeira necessidade, para 27 das 28 comunidades que integram a RMM.

De acordo com o CEO da iniciativa, Fábio Silva, entre os itens arrecadados estão alimentos em geral, cestas básicas, kits de limpeza para as casas e kits de higiene básica. A ação articula organizações sociais, empresas, voluntários e parceiros em torno de uma resposta emergencial às consequências das chuvas.

O Transforma Brasil, plataforma de mobilização social da Rede Muda Mundo, atua na intermediação entre quem deseja ajudar e quem precisa de apoio, articulando a circulação de donativos nos territórios.

“Quando uma cidade enfrenta uma situação como essa, a solidariedade não pode ficar apenas na intenção. Ela precisa virar resposta concreta, chegar no território, bater na porta de quem perdeu alimento, móveis, documentos, segurança e parte da própria rotina. Essas quatro toneladas em doações são fruto de uma rede que se moveu rápido porque entendeu que, em momentos difíceis, cada hora importa”, afirmou.

Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo | Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

“Em situações de emergência, doar é fundamental, mas organizar a chegada dessa doação é igualmente importante. Nosso trabalho é fazer essa ponte com responsabilidade: receber, articular, distribuir e garantir que o cuidado chegue às famílias e aos projetos que estão na ponta, dentro das comunidades”, finalizou.

Pessoas que desejam fazer contribuições financeiras podem doar via PIX, pela chave [email protected], ou por transferência bancária. A conta de débito é a 3190; conta: 352088-9; tipo: conta-corrente.

Donativos como alimentos, itens de higiene pessoal, de limpeza, lençóis, toalhas, cobertores, fraldas, meias e calçados fechados podem ser levados à sede da Casa Zero 81, que fica na Rua do Bom Jesus, 237, Centro do Recife.

Veja também