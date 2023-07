A- A+

Recife Chuvas em Pernambuco: Recife ativa 10 abrigos temporários com 961 vagas; confira endereços No locais, serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido, lençóis, entre outros itens

Devido às fortes chuvas que atingem o Recife na manhã desta sexta-feira (7), a Prefeitura do Recife abriu, de forma preventiva, 10 abrigos na cidade, com o total de 961 vagas.



Nos locais, serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido, lençóis, entre outros itens.



De acordo com a gestão, o quantitativo de abrigos leva em consideração as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil.

Confira lista de abrigos abertos:

- Conselho de Cidadania Josué Pinto e Adjacências - Espaço Pertencer - avenida Vereador Otacílio Azevedo, 730 - Brejo de Beberibe;

- Associação de moradores da Vila Felicidade e Nova Caxangá - rua Eng. André Dias de Arruda Falcão, 49-24 - Caxangá;

- Escola Municipal Diacono Abel Gueiros - avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 7696 - Macaxeira;

- Escola Municipal Dina de Oliveira - rua São Mateus, S/N - Iputinga;

- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes - rua Rio Paranaíba, 541 - Ibura;

- Escola Municipal Jardim Monte Verde - avenida Chapada do Araripe, 223 - Cohab;

- Igreja Batista do Caçote - rua Dona Ana Aurora, 2042 - Areias;

- Centro Social Bidu Krause - Tv. Onze de Agosto, s/n - Curado;

- Igreja Batista Nacional - rua Coripós, 91 - Coqueiral;

- Escola Municipal de Água Fria - rua dos Craveiros, 441, Campina do Barreto.



O Recife está em estado de "Estágio de Alerta" desde às 7h33. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o alerta de chuvas para nível vermelho na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata de Pernambuco.



O aviso de acumulado de precipitação indica "grande perigo" para as regiões e é válido até 20h desta sexta-feira (7).

