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PERNAMBUCO Chuvas em Pernambuco: Recife vive mais um dia de caos e dificuldades no trânsito Cidade registrou maior acumulado de 39,4 mm, no bairro do Pina, Zona Sul

Devido à intensificação da chuva, desde a madrugada desta terça-feira (12), o Recife enfrenta um dia de caos no trânsito, por conta dos pontos de alagamentos na cidade.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior acumulado registrado na capital foi de 39,4 mm, nas últimas 24 horas.

Dados do Centro de Operações do Recife (COP) apontam ainda 241 quilômetros de congestionamento. A cidade está em estágio de mobilização.

Caos no trânsito

Na Rua Nicolau Pereira, em Afogados, Zona Oeste da cidade, perto da Fábrica da ASA, há vários buracos, além de alagamento considerável. Os veículos trafegam lentamente. O motorista de aplicativo José Roberto, de 53 anos, não sabe se prossegue pela via.

"Está muito difícil e complicado. Estou trabalhando e ainda estou vendo se consigo passar com meu Fiat Uno. Já peguei muitos alagamentos por aí", declarou ele, que ia rumo a Santo Aleixo, no Litoral Sul.

"Isso não pode acontecer. Aqui tem feira e o Mercado de Afogados, mas sempre foi assim. Morei aqui durante toda minha vida. Ninguém nunca resolveu isso. Eu estava dizendo para minha cliente que aqui tem muito buraco e que precisamos passar com muito cuidado. Se cair dentro, já era. Alguém pode se machucar gravemente", desabafou o motoqueiro por aplicativo Alexsandro Andrade, 49.

Bairros onde mais choveu no Recife nas últimas 12 horas (dados acessados às 10h20):

* Pina: 38,61 mm

* Campina do Barreto: 35,71 mm

* Alto do Mandu: 33,07 mm

* Areias: 31,2 mm

A Avenida Mascarenhas de Morais, no Ipsep, na Zona Sul, tem ponto de alagamento nos dois sentidos, na entrada da Rua Jean Emile Favre. Com isso, o trânsito também tem retenção. A água chega a atingir os para-choques dos veículos.





Yasmin Leite, de 23 anos, é estudante de Direito numa universidade que fica na avenida. Ela relata a dificuldade em tempos de chuva, quando as aulas precisam, em muitos casos, serem canceladas.

"A Imbiribeira sempre alaga e isso prejudica todo mundo. Às vezes as aulas são canceladas, fica arriscado, mas tenho que ir. Estou dentro do horário para pegar no trabalho, mas estou fazendo 'zigzags' para pegar o melhor caminho. Fico preocupada em colocar o pé nessa água, tanto para não pegar doença quanto para não ter algum ponto com corrente de energia elétrica, como já houve incidentes aqui no Recife", disse ela, que está de mudança para a Imbiribeira.

Outro ponto da Zona Oeste do Recife é a Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, próximo à Chesf. Tanto quem vai no sentido cidade quanto quem entra para a Chesf enfrenta problemas por conta do grande acúmulo de água. A pista também tem óleo.

Pouco mais à frente, virando à esquerda, na Avenida General San Martin, é possível encontrar um pequeno foco de alagamento, perto da Sorveteria MUG. Contudo, o trânsito flui tranquilamente na área.

Maré vai subir

A maré está subindo no Recife. A previsão de pico para esta terça é às 12h25, quando chega a 2.04m. A maré baixa de 0,50m deve ser registrada às 18h49.

Porque tem chovido tanto?

Pernambuco tem enfrentando os temporais devido à atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste, que deve favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada e, em alguns momentos, forte ao longo do litoral pernambucano, durante toda a terça-feira (12).

No Agreste, também há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada durante o dia.

Vai chover na quarta-feira (13)? Veja a tendência de precipitação

* Mata Norte: moderada

* Região Metropolitana do Recife: moderada

* Mata Sul: moderada

* Agreste: moderada

* Sertão de Pernambuco: fraca a moderada

* Sertão de São Francisco: fraca

* Fernanedo de Noronha: moderada

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