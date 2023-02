Chuvas em Pernambuco são intensificadas por causa de aquecimento do oceano

A- A+

O aquecimento do Oceano Atlântico, que está em torno de 0,5 grau, intensificou o aumento das chuvas em Pernambuco neste período do ano. Segundo a metereologista Zilurdes Lopes, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a liberação de calor causa perturbações no vento e na pressão atmosférica, provocando a precipitação acima da média. Esse tipo de efeito é comum entre abril e julho, mas deve se manter neste primeiro trimestre.

De acordo com Zilurdes, o sistema que está provocando chuva no Estado é conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste ou Ondas de Leste, que é o principal sistema que causa chuva no período chuvoso do Litoral e do Agreste. ‘Como o oceano Atlântico está mais quente que o normal (em torno de 0,5 graus), isso intensificou a chuva de hoje”.

Zilurdes explica que, para o oceano, meio grau é uma temperatura acima da média. Ela acrescentou que as Ondas de Leste se propagam no Oceano Atlântico, de Oeste para Leste, provocando chuva nos estados situados no leste do Nordeste do Brasil.

Ela ainda afirmou ser normal o aquecimento do oceano neste período do ano porque é verão no hemisfério sul.

