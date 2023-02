Chuvas em Pernambuco: UFPE e Católica suspendem atividades nesta segunda-feira (6)

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas no Campus Recife e na Faculdade de Direito do Recife (FDR) nesta segunda-feira (6) devido às fortes chuvas.



A Universidade Católica anunciou a suspensão das atividades até as 13h. Após esse horário, a instituição de ensino fará uma reavaliação da situação para os turnos da tarde e noite.

Nas últimas horas, foram registradas chuvas que chegaram a 77,93 mm em algumas partes do Recife, o equivalente a mais de 60% do total previsto para o mês, que é de 122,90 mm. Muitos alagamentos foram registrados na cidade.





Veja também

BAÍA DE GUANABARA "Meu pai não queria ir no passeio" diz filho de passageiro desaparecido após naufrágio