Chuvas em Pernambuco: vice-governadora monitora ações preventivas

Na manhã desta quinta-feira (15), com o objetivo de reduzir os efeitos das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata de Pernambuco, a vice-governadora Priscila Krause acompanhou de perto o monitoramento das ações realizadas pelo Governo de Pernambuco.

Ao lado de equipes técnicas, a gestora visitou as salas de situação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Também estiveram presente os secretários Alessandro Carvalho (Defesa Social) e coronel Hercílio Mamede (Casa Militar); e os comandantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Francisco Cantarelli; e da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.



Chuvas em Pernambuco

A vice-governadora destacou a relevância da atuação preventiva e da agilidade nas respostas para proteger a população."Iniciamos esse trabalho de monitoramento desde os primeiros momentos do alerta, com uma atuação mais ostensiva, embora o trabalho preventivo já estivesse em andamento".

"O Estado havia iniciado, há duas semanas, a Operação Inverno, em integração com os municípios. As áreas de risco estão sendo monitoradas, as cidades contam com suas defesas civis e equipes em campo, e nossas equipes estaduais estão atuando no apoio”, destacou.

As chuvas que ocorreram nas últimas 24 horas em Pernambuco não causaram grandes impactos nos níveis dos rios monitorados. Até o momento, apenas dois deles encontram-se em situação de pré-alerta e com tendência de subida. São eles o rio Duas Unas, no município de Jaboatão dos Guararapes, e o rio Siriji, no município de Vicência.

Quanto choveu até agora?

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que os maiores valores acumulados estão localizados entre a Zona da Mata e a Região Metropolitana do Recife, onde 11 municípios receberam mais de 100 milímetros.

Jaboatão dos Guararapes, até o momento, com 166 mm, e o Recife com 160 mm, foram as cidades mais atingidas. A Apac prevê que instabilidades continuem atuando ao longo desta quinta-feira, favorecendo acumulados entre moderado a forte entre a Região Metropolitana e a Zona da Mata.

No Agreste, a chuva deve ter volumes entre fraco a moderado e, no Sertão, fraco, se estendo até o período noturno. Os modelos indicam que os volumes mais significativos podem se estender até o dia 16 entre a RMR e a Zona da Mata.

A presidente da Apac, Suzana Montenegro, enfatizou que esse tipo de evento, com chuvas concentradas em poucas horas, é comum de acontecer nessa época do ano — a partir do mês de maio.

“Inicialmente, havia uma previsão de chuva no nível amarelo, mas com a intensificação do sistema, elevamos o alerta para laranja, que continua válido ao longo do dia de hoje. Apesar da previsão indicar uma possível perda de intensidade do sistema e redução no volume de chuvas, devido aos acumulados já registrados, vamos manter o nível de alerta laranja", detalhou.

Ocorrências de chuva

Até o início da manhã desta quinta (15), dois óbitos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco em área alagada do Recife. A corporação também atendeu quatro ocorrências relacionadas às chuvas, sendo duas no Recife e duas em Olinda.

Ao todo, 16 pessoas foram resgatadas com vida, entre elas, uma parturiente, que foi levada para uma unidade hospitalar.

Delizamentos

A Defesa Civil de Pernambuco registrou um deslizamento de massa no Cabo de Santo Agostinho. Não houve vítimas ou danos materiais. As equipes seguem de prontidão para atender possíveis emergências provocadas pelas chuvas.

"Há um trabalho muito intenso da nossa equipe e das defesas civis de todos os municípios. É fundamental que a população fique atenta às orientações e evite trafegar por áreas alagadas, onde podem existir buracos, obstáculos, fios elétricos expostos ou outros riscos que podem causar acidentes graves, como choques elétricos”, alertou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.

O Governo de Pernambuco reforça a importância de seguir as recomendações das autoridades competentes e ficar atento aos avisos meteorológicos. Em situações de emergência, é fundamental entrar em contato com os canais oficiais: 193 para o Corpo de Bombeiros e 199 para a Defesa Civil.

