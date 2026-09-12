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CHUVA Chuvas em São Paulo se intensificam e há registro de uma morte após desmoronamento A cidade amanheceu com mais chuvas neste sábado (12)

Uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio em construção na madrugada deste sábado (12), na cidade de São Paulo, em meio a chuvas intensas. A capital persiste com uma manhã bastante chuvosa.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Foram notificadas dez vítimas, sendo que uma mulher foi retirada dos escombros já sem vida.

Apesar de chover, conforme o órgão estadual, a relação com as chuvas ainda não foi confirmada.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou as zonas sul, oeste, leste, norte e sudeste, além das Marginais Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos durante a madrugada, em razão das pancadas de chuva de forte intensidade.

O temporal pode vir acompanhado de rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos. Na região do Ipiranga, houve alerta para possibilidade de transbordamento de rios e córregos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), toda a região metropolitana segue sob risco considerável de perigo ao longo do dia.

A situação está relacionada com a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista e à atuação de áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo em diferentes regiões do estado. Na capital, os ventos podem superar 60 km/h.

"Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados Por isso, montamos uma estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais", orienta o coronel Araújo Monteiro, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para este sábado, a previsão é de tempo chuvoso ao longo de todo o dia e também à noite. Segundo o Inmet, a capital deve registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C.

Neste domingo, 13, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas - a máxima não deve passar dos 17°C. A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana.

Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.

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