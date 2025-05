Chuvas: escolas das redes estadual e municipais e universidades suspendem aulas nesta quarta (21)

A- A+

Diante das fortes chuvas desta quarta-feira (21) na Região Metropolitana do Recife (RMR), redes municipais e universidades anunciaram a suspensão de aulas e atividades acadêmicas.

As aulas também foram suspensas nas escolas da rede estadual localizadas na RMR e Zona da Mata Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, às 5h18 desta quarta-feira (21), alerta vermelho de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agrete de Pernambuco.

No Recife, a Secretaria de Educação comunicou a suspensão das aulas presenciais no turno da manhã em todas as unidades da rede municipal. A secretaria continuará monitorando a intensidade das chuvas junto ao Centro de Operações do Recife (COP) para informar sobre os demais turnos.

As aulas também foram suspensas nas redes municipais de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e do Cabo de Santo Agostinho, na RMR. Em Olinda, Jaboatão e no Cabo, a decisão vale para todo o dia; em Paulista, durante a manhã.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu atividades acadêmicas e administrativas na manhã desta quarta-feira, no Campus Recife, no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), na Zona da Mata, e no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, no Agreste.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) disse que suspendeu atividades acadêmicas e administrativas durante a manhã. “No decorrer da manhã será feita uma nova avaliação da situação das chuvas e da mobilidade urbana e um novo comunicado será emitido”, afirmou a instituição.

Na Universidade de Pernambuco (UPE), a decisão pela suspensão das atividades vale para os campi localizados na RMR e na Zona da Mata. Novo comunicado será publicado pela instituição às 11h.

