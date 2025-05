A- A+

As aulas nas escolas das redes estadual de Pernambuco na Região Metropolitana do Recife (RMR) e da Zona da Mata foram suspensas nesta quinta-feira (15), em virtude das fortes chuvas que atingem as cidades desde o final da tarde dessa quarta-feira (14).

O comunicado foi feito pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), no começo da manhã.

Alerta laranja de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) vale até o fim desta quinta-feira, indicando intensidade moderada.

As redes municipais de várias cidades também anunciaram o cancelamento das aulas nesta quinta-feira, como no Recife e em Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho.

Universidades também suspenderam as aulas nesta quinta-feira por conta das chuvas.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) cancelaram as atividades no turno da manhã.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) orientou que não sejam feitas atividades avaliativas em caso de impossibilidade de realização de aulas.

