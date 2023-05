Chuvas: escolas e universidades suspendem aulas nesta quarta-feira (24)

A- A+

Por causa das fortes chuvas desta quarta-feira (24), não haverá aulas em escolas da rede municipal de ensino do Recife e de outras cidades. Universidades também suspenderam as atividades. As chuvas devem continuar ao longo desta quarta-feira, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu nível de alerta laranja.

No Recife, que entrou em estágio de alerta máximo, a prefeitura também orientou a população a evitar deslocamentos.

As prefeituras de Olinda e Paulista também suspenderam as aulas da rede municipal.

A rede estadual de educação ainda não emitiu nota.

A administração central da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) emitiu nota para informa sobre a suspensão de todas as atividades administrativas e acadêmicas desta quarta-feira até às 14h nos campi do Recife. "Ficam mantidas as atividades essenciais, de manutenção e intransferíveis", informou a instituição.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) também suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas nos campi da UFRPE na Região Metropolitana do Recife nesta quarta-feira. "Ficam mantidas as atividades essenciais, de manutenção e intransferíveis", acrescentou.

A Universidade de Pernambuco (UPE) comunicou que suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas na manhã desta quarta-feira nos campi da Região Metropolitana (RMR) e campi Mata Norte e Sul, até às 12h quando será emitida nova nota. As atividades nas unidades de saúde estão mantidas.



A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) suspendeu atividades acadêmicas e administrativas na manhã. Atualização será feita até o final da manhã para informar sobre a situação dos turnos da tarde e da noite.

O campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) decidiu suspender o expediente acadêmico desta quarta-feira. "A formatura de estudantes dos cursos superiores, que seria realizada no dia de hoje, também foi suspensa", afirmou a instituição. "Quanto ao expediente administrativo, a DGCR comunica que o trabalho deverá ser desenvolvido remotamente", completou.

