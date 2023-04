A- A+

Agreste Chuvas fortes atingem Caruaru, no Agreste, e deixam ruas e casas alagadas nessa segunda-feira (17) Segundo a Prefeitura de Caruaru, nenhum chamado foi registrado pela Defesa Civil do município

O início da noite da segunda-feira (17) foi de muita chuva na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vários trechos alagados.

Em algumas áreas, a água invadiu residências, deixando moradores apreensivos. Segundo a Prefeitura de Caruaru, nenhum chamado foi registrado pela Defesa Civil do município.



De acordo com o monitoramento das chuvas em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade foi a que mais choveu no Estado nas últimas 24 horas.



Até as 7h10 desta terça-feira (18), foram registrados 45,41 mm de chuva em Caruaru. O município de Pesqueira, também no Agreste, aparece na sequência, com 33,17 mm, e Recife, com 29,79 mm.

A Apac havia emitido um alerta de possibilidade de chuvas moderadas para o Agreste, com intensidade mais forte no período da tarde e noite, provocadas pelo sistema meteorológico zona de convergência intertropical.

