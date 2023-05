Chuvas fortes se deslocam para Mata Sul e devem permanecer até a tarde da quinta (25), diz Apac

A- A+

As chuvas fortes em Pernambuco devem permanecer até a tarde desta quinta-feira (25), segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



As precipitações foram provocadas pelo distúrbio ondulatório de leste, que deve se deslocar para a Mata Sul, reduzindo o quantitativo de precipitações na Região Metropolitana do Recife ao longo do dia, segundo informou a meteorologista da Apac, Edvânia Santos.



"O sistema deve diminuir amanhã, por volta do meio-dia. Na Mata Norte, também há um aviso de nível amarelo, que indica chuvas de fraca a moderada", informou Edvânia Santos.



A especialista alerta que as chuvas provocadas pelo distúrbio ondulatório de leste também devem atingir o Agreste pernambucano no período da tarde nesta quarta-feira.

Na Região Metropolitana, o acumulado de precipitações ultrapassou os 100 mm em algumas cidades durante a madrugada e manhã desta quarta-feira (24).

Em Jaboatão dos Guararapes, foram 146,85 mm somente no bairro da Muribeca. No Recife, 120, 93 mm no bairro do Ibura, na Zona Sul.





Mesmo diante do deslocamento do sistema, o aviso de atenção para precipitações de moderadas a fortes permanece válido durante toda esta quarta para a Região Metropolitana e Mata Sul.



Devido às fortes chuvas, os rios do Estado também estão sendo monitorados. Um alerta foi emitido para o Rio Capibaribe, cuja Estação de São Lourenço da Mata, na RMR, indica uma elevação do nível.

"Existe um nível de cota que indica o nível de alerta. Quando esse nível é atingido, a gente aciona a Defesa Civil para que fique atenta, caso precise orientar a população", informou o técnico em hidrometeorologia da Apac, Josafá Gomes.



Além do Rio Capibaribe, o Rio Jacuípe, em Alagoas, que deságua em Pernambuco, também está no nível de alerta, e sendo monitorado.



Confira a previsão do tempo em Pernambuco para esta quarta-feira (24), segundo a Apac:

Recife e Região Metropolitana

Tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada a forte.



Mata Sul

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.



Mata Norte

Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada.



Agreste

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.



Sertão

Tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

