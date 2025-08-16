A- A+

Chuvas Após fortes chuvas, bairro do Fragoso, em Olinda, amanhece completamente alagado neste sábado (16) Segundo a Apac, em comunicado emitido às 6h36 deste sábado (16), a cidade registrou um volume de 112,3mm de água em apenas 24 horas

O bairro do Fragoso, em Olinda, amanheceu completamente alagado neste sábado (16), devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.

Nas imagens aéreas, é possível ver a cidade tomada por água nas vias, entre prédios e residências. Confira abaixo:



Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), em comunicado emitido às 6h36 deste sábado, a cidade registrou um volume de 112,3mm de água em apenas 24 horas.



Com isso, Olinda foi o quarto município onde mais choveu no recorte. A cidade está atrás apenas de Escada (121,7mm), Sirinhaém (120,3mm) e Ipojuca (120,3mm).

Em contato com a reportagem, a prefeitura informou que a Defesa Civil segue trabalhando 24 horas por dia prestando apoio à população. Um balanço da atividade deve ser divulgado em breve.

Previsão de chuvas fracas a moderadas

Segundo a Apac, a previsão é de que a Região Metropolitana tenha tempo "nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada".

A previsão é a mesma para a Zona Mata Norte, que também registrou chuvas durante esta sexta (15) e começo do sábado.

Já para a Mata Sul, a previsão é de chuva rápida e de intensidade fraca ao longo do dia.

Alerta para os rios

Apesar da diminuição das chuvas, a Apac emitiu alerta no começo da manhã para os riscos de inundação dos rios Duas Unas, em Jaboatão; Sirinhaém, nos municípios de Galameira, Rio Formoso e Sirinhaém, na Zona da Mata pernambucana; e Ipojuca, nas cidades de Primavera e Escada, também na Zona da Mata.

