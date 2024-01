A- A+

RIO DE JANEIRO Chuvas: governador e prefeito do Rio se reúnem com ministros de Estado e prefeitos nesta terça (16) Encontro será para tratar das ações de recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas

O governador Claudio Castro, do Rio de Janeiro, se reúne nesta terça-feira (16), às 10h, com ministros do governo federal, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para discutir os impactos das chuvas e eventual ajuda federal ao Rio. O anúncio foi feito durante um encontro no fim da tarde entre Castro e o o prefeito Eduardo Paes, na Pavuna, onde o município montou um gabinete de crise para enfrentar o impacto das chuvas do fim de semana. Na capital, os problemas se concentraram principalmente na Zona Norte da cidade.

Na reunião, Castro diz que vai avaliar se tecnicamente seria possível ajudar financeiramente, com recursos do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), a prefeitura a implantar um programa de macrodrenagem da Bacia do Rio Acari.

Em 2023, Paes apresentou ao governo federal um plano que custaria R$768,2 milhões, mas não conseguiu incluir nas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

— Os problemas que acontecem na cidade, as responsabilidades são nossas por problemas estruturais. Não por mudanças climática. Não espere por um milagre — disse Paes.

Paes disse que se não voltar a chover, os serviços de limpeza devem terminar até sexta-feira. O gabinete de crise será desfeito fisicamente, mas mantido de forma descentralizada. Por conta das chuvas a GeoRio identificou 14 pontos de encostas que vão precisar de intervenções emergenciais.

A reunião no Palácio Guanabara, marcada para esta terça-feira, será com os ministros de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) substituto, Osmar Almeida Júnior, com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e prefeitos, para discutir ações de recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas.

