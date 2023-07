A- A+

PERNAMBUCO Chuvas: Governo de Pernambuco decreta situação de emergência em mais uma cidade; total sobe para 16 Com o novo decreto, 15 cidades da Mata Sul e uma do Agreste estão na lista

O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em Correntes, no Agreste do Estado, em razão das chuvas que atingiram a cidade. O documento foi publicado na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial. Com isso, sobe para 16 o total de cidades afetadas pelas chuvas com o estado de emergência reconhecido pela gestão estadual.

As outras 15 cidades ficam na Mata Sul do Estado:



- Belém de Maria

- Barreiros

- Catende

- Cortês

- Jaqueira

- Joaquim Nabuco

- Maraial

- Palmares

- Primavera

- Quipapá

- Rio Formoso

- São Benedito do Sul

- São José da Coroa Grande

O próprio município já havia decretado, em 11 de julho, situação de emergência. Segundo a prefeitura, as fortes chuvas resultaram em destruição e dificuldade de circulação em estradas rurais e em danos materiais e ambientais que causaram "prejuízos econômicos e sociais expressivos".

"Habitantes e transeuntes da zona rural foram diretamente afetados pelas destruições de pontes e estradas vicinais, oriundas das fortes chuvas em nível local e regional, isolando os distritos entre si e entre o centro do município, o que exige adoção de medidas urgentes para restabelecimento da normalidade da circulação", argumentou a prefeitura na ocasião.

O decreto tem validade de 180 dias, com efeitos retroativos a partir da última segunda-feira (16). "A situação de anormalidade é válida apenas para as áreas do município comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo respectivo Formulário de Informações do Desastre - Fide", acrescenta o Governo do Estado.



