Chuvas: Governo inicia distribuição de cestas básicas em cidades da Mata Sul em estado de emergência

O Governo de Pernambuco inicia, na tarde desta sexta-feira (14), a distribuição de cestas básicas com alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social dos 15 municípios da Zona da Mata Sul em estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram o estado na última semana.



Ao todo, serão concedidas 3.800 cestas, sendo que 1.250 destas devem ser distribuídas até este sábado (15).

A distribuição será feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas (SDSCJPVD), Secretaria de Educação e Esportes e pela Defesa Civil do Estado. As cestas serão descarregadas em um Centro de Distribuição do governo estadual no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e, de lá, seguem para a Mata Sul.

A entrega será feita considerando a porcentagem de famílias vitimadas, a partir de dados fornecidos pelas cidades. Para a primeira distribuição, serão utilizados três caminhões da Secretaria de Educação. Entre os alimentos distribuídos estão arroz, feijão, macarrão, açúcar, fubá de milho, sardinha e sal.

Além desta ação, de acordo com a governadora do estado, Raquel Lyra, já foi iniciada "a doação de colchões, lençóis e outros itens de ajuda humanitária".





