Chuvas incomuns trazem a melhor temporada de esqui em 10 anos para Santiago

A- A+

Há um ano, grande parte do centro de esqui La Parva, na cordilheira de Santiago, quase não tinha neve. Mas a frente fria incomum do outono meridional, que cobriu as montanhas com mais de dois metros de neve, garante que 2024 será a melhor temporada em uma década.

A seca que atinge a capital chilena há mais de 10 anos reduziu a queda de neve e encurtou cada vez mais as temporadas de inverno nas estações de esqui da capital: La Parva, Farellones, Valle Nevado e El Colorado.

No entanto, 2024 marcou um renascimento para esses locais. As chuvas abundantes e as baixas temperaturas presentes em maio e junho permitiram que a cordilheira dos Andes ao redor de Santiago ficasse coberta com mais de dois metros de neve.

Os centros de esqui abriram quase 50 dias antes da data prevista. Se em 2023 a temporada começou no dia 5 de julho em La Parva, este ano começou no dia 31 de maio.

"É uma das melhores temporadas dos últimos 10 anos", destaca Víctor González, gestor de marketing deste centro de esqui, a cerca de 40 km do centro de Santiago e a 2.800 metros de altitude. A abertura antecipada permitiu a chegada de um grande número de turistas.

Só Farellones recebeu até agora 170 mil visitantes, a maioria brasileiros, e a expectativa é de que cheguem mais 80 mil. Valle Nevado, que em boa temporada atrai 90 mil turistas, já atingiu 60% dessa cota, faltando ainda dois meses.

Ronei Ferreira, um turista brasileiro de 40 anos, visitou outros centros de esqui na Argentina, mas em Santiago há "mais neve, é mais alta e é muito bonito de se ver", disse à AFP.

Negócio atrativo

Em alguns setores de Farellones no ano passado a temporada durou apenas duas semanas, mas "este ano, de acordo com a quantidade de neve que recebemos no mês de maio, estamos projetando uma temporada de cerca de 100 dias ou 120 dias", afirma Felipe Gómez, subgerente deste centro de esqui. No ano passado foram 96 dias.

Embora não haja garantias de que esta temporada se repita, os centros de esqui da capital atraem o interesse de investidores estrangeiros.

Em 2023, a Mountain Capital Partners (MCP), empresa norte-americana que opera centros de esqui nos Estados Unidos há 20 anos, adquiriu Valle Nevado e este ano comprou La Parva.

O negócio permitiu ao MCP passar a ter cerca de 2.000 hectares com mais de 80 pistas e 30 elevadores. "É o destino de inverno mais importante e com melhor neve do hemisfério sul", afirma Ricardo Margulis, gerente geral de Valle Nevado, em comunicado.

O interesse não para por aí. Segundo um documento enviado pela empresa proprietária de El Colorado e Farellones à Comissão do Mercado Financeiro, foi acordado "avançar no processo para a possível incorporação da Mountain Capital Partners como acionista da Andacor".

Contudo, dado o possível risco de concentração de mercado, o Ministério Público Econômico Nacional abriu uma investigação sobre a última compra da MCP.

Segundo a Associação de Centros de Esqui do Chile, em 2023 os 12 centros de esqui espalhados pelo país receberam 867.277 visitas e geraram mais de 3.000 empregos diretos.

Veja também

PETROLINA Caso Beatriz: Justiça nega recurso de Marcelo da Silva e confirma que réu irá a júri popular