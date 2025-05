A- A+

ALAGAMENTOS Chuvas intensas causam alagamentos na noite desta quarta-feira (14), no Recife A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu algumas áreas da capital pernambucana e registrou diversos pontos de alagamento, retenção de trânsito e alguns carros parados

O Recife apresentou, na noite desta quarta-feira (14), vários pontos de alagamento devido as fortes chuvas. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiram alerta para toda faixa litorânea de Pernambuco.

A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu algumas áreas da capital pernambucana e registrou diversos pontos de alagamento, retenção de trânsito e alguns carros parados.

Na rua Imperial, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, próximo ao pontilhão do metrô, alguns carros desistiram de avançar devido à altura da água. Muitos voltaram pela avenida Sul, que também acumulava água.



No centro da capital, no bairro de São José, nas imediações da Av. Dantas Barreto, várias pontos de alagamento também foram catálogados. Um carro ficou parado na rua do Peixoto, em frente da Igreja Matriz de São José.

Zona Sul

O bairro de Boa Viagem também foi bastante atingido. No início da Av. Domingos Ferreira, antes da bifurcação, um grande alagamento praticamente interditou toda a via. Alguns carros retornaram pelo contramão.

Um pouco mais adiante, a rua dos Navegantes também registrou água de um canto a outro. Neste trecho que leva até o bairro de Setúbal, várias localidades estavam sem o abestecimento de energia elétrica.

