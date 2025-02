A- A+

FORNECIMENTO DE ÁGUA Chuvas intensas: Compesa paralisa 15 sistemas de abastecimento; saiba as cidades afetadas Baixa qualidade da água e interrupções de energia levaram à suspensão temporária do fornecimento

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) anunciou no final da tarde desta quarta-feira (5) que realizou a paralisação de 15 sistemas de abastecimento de água em Pernambuco.

De acordo com a companhia, a medida foi tomada "devido à falta de energia ou pela qualidade da água bruta de mananciais".

Durante o início da tarde desta quarta, a Compesa já havia acionado o Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em áreas de morro.

No entanto, a medida foi ampliada de forma preventiva. Segundo a companhia, os seguintes municípios foram afetados pela paralisação:

Aliança

Carpina

Itaquitinga

Timbaúba

Belém de Maria

Barreiros

Vitória de Santo Antão

Olinda

Igarassu

Paulista

Ipojuca

Cabo de Santo Agostinho

Recife

A fornecedora informou ainda que está em "tratativas com a Neoenergia e tomando todas as providências para que as unidades retomem sua operação normal com a máxima brevidade".

Além disso, os técnicos da área de controle de qualidade de água também realizam coletas e análises dos mananciais comprometidos.



Agora, a Compesa aguarda a redução do teor de turbidez da água. Assim que possível, o abastecimento das áreas afetadas será retomado, informa a companhia.

Confira o comunicado oficial da Compesa:

