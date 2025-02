Chuvas intensas: Defesa Civil orienta população a estar atenta a alertas e tomar medidas de proteção

A- A+

O grande volume de chuvas que atinge Pernambuco desde a madrugada desta quarta-feira (5) está sendo acompanhado pela Defesa Civil do Estado.

O órgão, que conta com uma Central de Monitoramento, informa que avalia de forma permanente a situação nas cidades do Sertão, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. Segundo o último levantamento, os municípios das regiões não relataram nenhuma ocorrência.

Já no Recife, onde a chuva registrada nas últimas doze horas representa 140% do total esperado para o mês, a Defesa Civil de Pernambuco obteve registros de deslizamentos de barreiras sem vítimas e sem danos materiais.

Outros transtornos como alagamentos e quedas de árvores também foram registrados.



Defesa Civil emite orientações para cidadãos durante as chuvas intensas:

De acordo com o gerente de Gestão de Riscos da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel BM George Vitoriano, a população deve permanecer atenta aos alertas emitidos pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

Também é recomendado que as orientações emitidas pelas Defesas Civis dos municípios sejam seguidas.

“É importante que, nesses períodos de chuvas intensas, a população desenvolva medidas de autoproteção, não ultrapassando essas localidades, nem a pé, nem com veículos. Se não temos a visualização das áreas que estão alagadas, não é prudente transitar, por causa dos riscos que podem existir”, explicou.

Para quem mora em áreas com risco de deslizamentos, a recomendação é de que o cidadão permaneça atento às indicações visuais de um eventual deslocamento.

Nesses casos, a inclinação de postes, de árvores, até mesmo a existência de trincas e fissuras em residências podem indicar a possibilidade de movimentação.

“É importante também que a população mantenha contato com a Defesa Civil do seu município para buscar orientações”, complementou Vitoriano.

