Chuvas: Jaboatão registra 146 mm, 51 ocorrências e oito deslizamentos de barreiras em 24 horas

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, registrou 51 ocorrências por causa das fortes chuvas.

Houve oito deslizamentos de barreiras, sem vítimas. Destes, dois ocorreram no bairro de Jardim Jordão - um deles atingiu uma casa -, outros dois em Socorro, mais dois no Zumbi do Pacheco, um na Muribeca e outro em Vila Rica.



Três pessoas foram encaminhadas para um abrigo em Cajueiro Seco disponibilizado pela prefeitura da cidade. O local oferece alimentação, banho, dormitório e atividades recreativas para as crianças.

A Defesa Civil municipal divulgou que foram registrados 146 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Jaboatão.



Em caso de necessidade de abrigo ou emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil de Jaboatão pelos telefones (81) 99195-6655 (WhatsApp) ou 0800.281-2099. O atendimento é 24 horas.

