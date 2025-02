A- A+

CHUVAS Chuvas: confira a tábua de marés no Recife nesta quarta-feira (5) Combinação de chuva com maré alta tende a causar mais pontos de alagamento

Em dia de chuvas fortes no Recife, como esta quarta-feira (5), cresce a preocupação com o nível da maré.

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), que colocou a Cidade em estágio de atenção por conta do temporal, a maré irá alcançar a alta nesta quarta-feira às 9h16, quando alcançará 1,85 m.

A combinação de chuva com maré alta tende a causar mais pontos de alagamento, como os registrados na Capital pernambucana nas primeiras horas desta quarta-feira.

A maré deve alcançar novo ponto baixo às 15h34, com 0,69 m. No fim da noite, às 22h02, sobe novamente, para 1,87 m.

O alerta da Apac, de nível laranja, vale até o fim desta quarta-feira, para a RMR, Zona da Mata e o Agreste.

Veja a tábua de maré desta quarta-feira:

3h12 - 0,7 m

9h16 - 1,85 m

15h34 - 0,69 m

22h02 - 1,87 m

Veja também