CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas moderadas devem atingir todo o estado de Pernambuco nesta quinta (4); veja previsão do tempo Centro de Operações do Recife (COP) emitiu aviso informando que a capital pernambucana entrou em estado de atenção devido às fortes chuvas

A quinta-feira (4) deve ser de céu nublado e chuvas de fraca a moderadas em toda a Região Metropolitana do Recife. A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que também aponta precipitações para o Agreste, Sertão e as Zonas da Mata Norte e Sul.

Nesta manhã, o Centro de Operações do Recife (COP) emitiu um aviso informando que a capital pernambucana entrou em estado de atenção devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas e que provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade.

O painel de monitoramento das chuvas em tempo real aponta, atualizado às 10h, que choveu 108,20 mm em Petrolina, no Sertão; 71,21 mm em Barreiros, na Mata Sul; 64,73 mm em Paulista, 66,05 mm em Olinda, 58,88 mm no Recife e 55,73 em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.

Confira previsão do tempo para Pernambuco, de acordo com a Apac:

Região Metropolitana do Recife

- Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de fraca a moderada ao longo do dia. Máxima prevista de 34 °C e mínima de 24 °C.

Mata Norte

- Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de fraca a moderada ao longo do dia. Máxima prevista de 34 °C e mínima de 21 °C.

Mata Sul

- Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva moderada ao longo do dia. Máxima prevista de 35 °C e mínima de 22 °C.

Agreste

- Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no período da tarde e noite. Máxima prevista de 35 °C e mínima de 22 °C.

Sertão

- Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva moderada ao longo do dia. Máxima prevista de 34 °C e mínima de 20 °C.

