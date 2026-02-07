A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas moderadas devem continuar em Pernambuco neste domingo (8), diz Apac No Sertão, precipitações podem ser moderadas até segunda-feira (9)

Leia também

• Paulista tem maior acumulado de chuvas na manhã deste sábado (7); alerta da Apac segue válido

• Apac emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco; aviso vale até sábado (7)

• Vai chover em Pernambuco neste fim de semana? Confira previsão e alertas

Todas as regiões de Pernambuco devem permanecer com chuvas moderadas ao longo deste domingo (8), segundo tendência informada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a agência, a meteorologia indica que a atmosfera permanece muito instável em todas as regiões do estado, o que causa condições para a ocorrência de chuvas moderadas.

Alguns municípios, acrescenta a Apac, poderão ter acumulados acima de 50 mm.

As chuvas devem permanecer moderadas no Sertão do estado ao longo da segunda-feira (9). Na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste, as precipitações devem ser entre fracas e moderadas.

O alerta da Apac emitido na sexta-feira (6) segue válido até o fim da tarde deste sábado (7). De acordo com a agência, a atuação do fenômeno meteorológico Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) causa as instabilidades que ocasionam as chuvas no estado.

O monitoramento em tempo real da Apac mostra que nas 12 horas contabilizadas até 10h deste sábado, a cidade de Paulista, na RMR, concentra os maiores acumulados de chuva no estado, com 41,11 mm na estação do bairro do Janga e 35,23 mm na estação de Maria Farinha.

O ranking do estado segue com Igarassu (33,26 mm), São José da Coroa Grande (30,4 mm), Recife (27,78 mm, na estação do bairro da Guabiraba) e Olinda (22,55 mm, na estação Jardim Fragoso).

Outras cidades também têm acumulados acima ou próximo dos 20 mm, como Camaragibe (22,66 mm), Goiana (22,2 mm) e Cabo de Santo Agostinho (19,27 mm).



Veja também