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PERNAMBUCO Moradora de Olinda sofre com transbordamento do Canal do Fragoso: "Todo ano é a mesma coisa" Água invade ruas e atrapalha cotidiano da população

Uma obra que não termina e um problema irremediável. É assim que a moradora de Olinda Nilda Pereira, de 63 anos, vê o Canal do Fragoso. Mesmo passando por macrodrenagem e urbanização, durante as fortes chuvas, ele transborda, as águas invadem as ruas e interferem no cotidiano da população.

Com as últimas enxurradas, Olinda foi uma das cidades que registraram maiores acúmulos de água. Na última terça (7), choveu mais de 116 milímetros, segundo a prefeitura. Essa seria a quantidade esperada para mais de 15 dias.

Nesta quarta (8), a reportagem da Folha de Pernambuco foi ao local para acompanhar a situação das ruas. Os resquícios das cheias ainda são notáveis. Devido à presença de baronesas, a vazão acaba ficando comprometida.

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Transbordamento do Canal do Fragoso causa transtornos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Na Rua Catulo da Paixão Cearense, em Jardim Atlântico, a situação está difícil para dona Nilda. Ela voltou de Curitiba há cinco anos para cuidar da mãe, de 94. Desde então, enfrenta problemas. A residência tem dois pavimentos. Quando chove, tem que transferir tudo para o primeiro andar. A porta de entrada já foi trocada cinco vezes.

“Todo ano é a mesma coisa e tenho que subir ela [a mãe]. Já perdi muitos móveis. Teve um ano que a água subiu a um metro e meio. Pela madrugada, hoje, entrou água de novo. Eu não sei o que fazer. Fizeram uma pista ao invés de cuidar do canal”, declara.

A via que a entrevistada se refere é a Rua do Riachuelo, que fica paralela ao canal. Segundo Nilda, o estreitamento do canal na altura do bairro de Rio Doce contribui para o transbordamento.

“Foi minha vizinha que me acordou. Quarta-feira passada, por volta das 6h30, eu vim aqui fora e a água estava ali [na esquina da rua]. Voltei a deitar. Perto das 7h, ela [a vizinha] me ligou. Eu olhei pela janela e já estava tudo cheio aqui. Tinha uma cuidadora aqui e eu subi minha mãe com ela. Foi um transtorno. À tarde passei mal, fiquei nervosa e a minha pressão subiu. Foi algo inesperado, mas sempre acontece”, complementou.

Obras

O Fragoso passa por obras de ampliação desde setembro de 2013. Ele integra a carteira de obras do Novo PAC no Estado. Naquele ano tinha cerca de 1,5 metro de largura. Hoje chega a ter 45 metros em diversos trechos.

Durante vistoria em novembro de 2024, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) declarou que os serviços se encaminham para o final e que os trabalhos se encerram em junho próximo, beneficiando mais de 200 mil pessoas.

O que diz a Prefeitura de Olinda?

A gestão municipal enviou uma nota à redação da Folha de Pernambuco e disse que, em relação à presença de resíduos no entorno do Canal do Fragoso, após o período mais intenso de chuvas registrado nos últimos dias, os serviços de limpeza serão retomados em parceria com o governo do estado.

"O município realiza o recolhimento desses resíduos de forma periódica, com o objetivo de mitigar os efeitos do descarte irregular. A expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados nas próximas semanas de abril, a partir dos trechos iniciais do canal", diz o comunicado.

A prefeitura disse, ainda, que segue monitorando a situação e atuando de forma integrada para minimizar os impactos das chuvas e garantir melhores condições de escoamento na área.

Com a palavra, o governo

Também por meio de nota, o Governo de Pernambuco, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab-PE), garante que mantém o monitoramento constante do Canal do Fragoso após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife.

A gestão enxerga que o sistema de macrodrenagem do canal cumpriu seu papel e que não houve transbordamento. A ausência de baronesas e detritos nas vias lindeiras (as ruas que "fazem limite" com o canal), como a Rua Catulo da Paixão Cearense, ratifica que o volume de água foi contido dentro das paredes da estrutura.

"Sobre o acúmulo de água registrado em pontos específicos de Jardim Atlântico, a Cehab esclarece que o fenômeno decorre de uma característica topográfica da bacia: algumas edificações e ruas estão instaladas em cotas (alturas) mais baixas que o nível do canal", pontuou a companhia.

"O Governo do Estado reafirma a aceleração das frentes de trabalho com investimento de R$ 472 milhões [R$ 336 milhões são do tesouro estadual e R$ 136 milhões são do Governo Federal]. A gestão trabalha para corrigir lacunas históricas do projeto e garantir a entrega de infraestrutura completa", acrescenta.

A Cehab também cravou o cronograma de entrega das obras do Canal do Fragoso. A etapa 2A, que compreende as vias marginais e urbanização, devem ficar prontas até maio de 2026 (Trecho PE-15 até a Ponte do Janga).

Já as etapas 2B e 2C, que incluem quatro novas pontes e trechos finais, têm previsão de conclusão em dezembro de 2026. Equipes designadas pela companhia permanecem no local campo e segue à disposição da população.

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