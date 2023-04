Chuvas na RMR e Zona da Mata devem diminuir ao longo da manhã deste domingo (9), diz Apac

A- A+

As pancadas de chuva que têm caído na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco devem diminuir no decorrer da manhã desste Domingo de Páscoa (9). O aviso é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), feito às 6h de hoje.

Segundo a Apac, a diminuição se deve à mudança de direção dos ventos, de leste para sudeste. Porém, nas regiões do Agreste e do Sertão, a previsão para este domingo ainda é de chuvas moderadas.



De acordo com a agência, o maior volume de chuva ocorreu em Escada, na Mata Sul: 163,5 mm. Na RMR, o município onde mais choveu foi Ipojuca, com 110, 09 mm.

Confira os pontos onde mais choveu nas últimas 24 horas de acordo com a Apac:

- Escada (Mata Sul) - 163,4 mm

- Sirinhaém (Mata Sul) - 156,8 mm

- Barreiros (Mata Sul) - 110,86 mm

- Ipojuca (RMR) - 110,09 mm

- Cabo de Santo Agostinho (RMR) - 106 mm





Veja também

saúde Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, Sesc promove serviços gratuitos a partir desta segunda (10)