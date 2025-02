A- A+

Mortes em Pernambuco Chuvas na RMR: "Lamento e me solidarizo com as famílias que perderam seus entes", diz Raquel Lyra Seis mortes foram registradas desde a última quarta-feira (5), sendo quatro no Recife, uma em Camaragibe e uma na cidade de Paulista

A governadora Raquel Lyra lamentou, nesta quinta-feira (6), a morte de seis pessoas vítimas das intensas chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a quarta-feira (5). A declaração ocorreu durante visita às salas de situação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Na ocasião, a gestora, acompanhada de comitiva, afirmou estar acompanhando de perto todas as ocorrências nas cidades afetadas, monitorando ações executadas pelo Governo do Estado para minimizar os impactos das chuvas, e recomendou que a população siga atenta aos alertas emitidos pelos órgãos de emergência.

"Lamento e me solidarizo com as famílias que perderam seus entes. Seguimos trabalhando para garantir o restabelecimento da normalidade e a identificação de áreas de risco. Somente o Corpo de Bombeiros, nessas últimas 48 horas, resgatou mais de 350 pessoas", afirmou Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause também acompanhou as ações. “Desde o primeiro momento, a governadora Raquel Lyra determinou que toda a equipe do governo apoiasse os municípios e fizesse o monitoramento dos acontecimentos. É um trabalho que não parou”, enfatizou.

Raquel Lyra durante visita às salas de situação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual | Foto: Miva Filho/Secom/Divulgação

Vítimas das fortes chuvas

O Governo de Pernambuco informou que seis mortes foram registradas desde a última quarta-feira (5), sendo quatro no Recife, uma em Camaragibe e uma na cidade de Paulista.



Duas mortes foram confirmadas no Recife na quarta-feira (5). A primeira foi pela manhã, no bairro da Boa Vista, na área central. O homem foi encontrado morto na rua Dom Bosco. A suspeita é de choque elétrico.

A outra aconteceu no bairro da Estância, na Zona Oeste. Informações iniciais são de que o homem teria sido arrastado pela correnteza. Em Vila da Fábrica, em Camaragibe, na RMR, outro homem morreu sob as mesmas circunstâncias.

Em Paulista, na noite da quinta-feira, uma mulher morreu vítima de choque elétrico. A Polícia Civil investiga o caso.

E na madrugada desta quinta-feira, por volta da 1h, duas mulheres, mãe e filha, morreram após uma barreira deslizar e destruir a residência onde elas moravam, no Córrego da Bica, Zona Norte do Recife.

Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e a filha, Nicole Melo de Souza, 23, dormiam na casa quando aconteceu a tragédia.

Resgatados

Até a manhã desta quinta-feira (6), 317 adultos, 36 crianças e três animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A gestão estadual contabiliza 36 pessoas desalojadas em Jaboatão do Guararapes; 49 pessoas desalojadas e 26 desabrigadas, na cidade de Olinda e 120 pessoas desalojadas em Paulista.

Drones estão sendo utilizados pelas equipes de engenharia para mapeamento das áreas de risco e identificação de novas áreas vulneráveis.



"Na Sala de Situação, temos representantes e pontos focais de todos os órgãos do sistema de proteção e defesa civil do Estado. As demandas são recepcionadas, triadas e cada órgão, com sua especificidade, executa as ações de suporte que devem ser feitas", comentou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.



Situação dos rios

As chuvas registradas nas últimas 48 horas em Pernambuco elevaram os níveis dos rios monitorados. O rio Capibaribe Mirim, em Itambé, na Mata Norte, encontra-se em cota de inundação, com tendência de descida.



Em cota de alerta, estão os trechos dos rios Capibaribe, em São Lourenço da Mata, e Capibaribe Mirim, em Timbaúba, também na Mata Norte. Já em cota de pré-alerta, estão os rios Siriji, em Vicência, na Mata Norte, além do Ipojuca, em Primavera, e o Sirinhaém, em Gameleira, ambos na Zona da Mata Sul.

“Temos um grande arsenal tecnológico, equipamentos de campo, modelos matemáticos e um capital humano muito bom, que lida com as questões da meteorologia, que são muito específicas. Estamos fazendo a previsão, os alertas antecipados e todo o monitoramento para justamente acompanhar a eventual subida de nível dos rios e dar também os alertas hidrológicos”, afirmou a presidente da Apac, Suzana Montenegro.

Segundo o Governo de Pernambuco, a Apac prevê diminuição significativa das chuvas ao longo desta quinta-feira na RMR, Mata Sul e Agreste. Entretanto, na Mata Norte, devido à Zona de Convergência Intertropical, deve chover de fraco a moderado pela manhã e à tarde.



A gestão reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar os canais oficiais de atendimento pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

