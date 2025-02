Chuvas na RMR: Pernambuco confirma seis mortes, 26 desabrigados e 205 desalojados

A- A+

A Defesa Civil de Pernambuco contabiliza seis mortes, 205 desalojados e 26 desabrigados em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) em decorrência das intensas chuvas registradas nessa quarta-feira (5).



O balanço, divulgado na manhã desta quinta-feira (6), aponta ocorrências na Capital pernambucana, além de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.



Mortes

O documento da Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec) contabiliza seis mortes desde o início das chuvas na RMR. Quatro foram no Recife, uma em Camaragibe e outra em Paulista.

Duas mortes foram confirmadas no Recife na quarta-feira (5). A primeira foi pela manhã, no bairro da Boa Vista, na área central. O homem foi encontrado morto na rua Dom Bosco. A suspeita é de choque elétrico.

A outra aconteceu no bairro da Estância, na Zona Oeste. Informações iniciais são de que o homem teria sido arrastado pela correnteza. Em Vila da Fábrica, em Camaragibe, na RMR, outro homem morreu sob as mesmas circunstâncias.

Em Paulista, na noite da quinta-feira, uma mulher morreu vítima de choque elétrico. A Polícia Civil investiga o caso.

E na madrugada desta quinta-feira, por volta da 1h, duas mulheres, mãe e filha, morreram após uma barreira deslizar e destruir a residência onde elas moravam, no Córrego da Bica, Zona Norte do Recife.

Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e a filha, Nicole Melo de Souza, 23, dormiam na casa quando aconteceu a tragédia.

Desalojados e desabrigados

Segundo a Sepdec, há 36 pessoas desalojadas em Jaboatão do Guararapes; 49 pessoas desalojadas e 26 desabrigadas em Olinda, e 120 pessoas desalojadas em Paulista.



"Nas demais regiões não foram registradas ocorrências junto a Central de Monitoramento da Defesa Civil do Estado", afirmou a Sepdec.



Resgates

O mais recente balanço da Defesa Civil informa o resgate de 353 pessoas, sendo 317 adultos, 36 crianças, além de três animais.



O Governo de Pernambuco reforça a importância de seguir as orientações das autoridades e permanecer atento aos alertas meteorológicos.



Em caso de emergência, os canais oficiais de atendimento podem ser acionados pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Ações

Ainda em nota, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS) e suas operativas, informou que está coordenando as ações de resposta e atendimento às demandas dos municípios.



"Todos os órgãos estaduais previamente mobilizados estão reforçando as operações de apoio aos municípios e à segurança da população", destacou a pasta.



A secretaria disse, também, que as equipes de engenharia estão realizando mapeamento das áreas de risco com o uso de drones, para identificação de novas áreas vulneráveis.



Jaboatão dos Guararapes

Apesar dos dados da Defesa Civil de Pernambuco, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que a Defesa Civil do município registrou, nas últimas 24 horas, 61 pessoas desalojadas e 155 ocorrências.

A maioria dos chamados foi para reposição de lonas e para pequenos deslizamentos. Nenhuma família está desabrigada na cidade e não há vítimas.

Os maiores acumulados pluviométricos nas últimas 24 horas foram de 150 mm na Muribeca, 143 mm em Piedade e 119 mm no Alto do Reservatório.

A prefeitura informa que mobilizou dois abrigos com capacidade de receber 380 pessoas. O encaminhamento das famílias é feito pela Defesa Civil, em alinhamento com a Secretaria de Assistência Social.

Os abrigos são o Cras de Cajueiro Seco - equipamento municipal, com capacidade para 80 pessoas, e a Comunidade Obra de Maria, em Monte Verde, com capacidade para receber até 300 pessoas.

"A orientação para a população é que as ocorrências sejam registradas pelo telefone 0800.281.2099 ou pelo WhatsApp 81 99195-6655", afirmou a gestão municipal.

Igarassu

O município de Igarassu também contabiliza 10 famílias abrigadas na Escola da Comunidade Conceição por decorrência das chuvas, sendo seis homens, 11 mulheres, um adolescente e oito crianças.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil municipal pelo telefone (81) 99460-9073 ou com o Centro Integrado de Operações de Igarassu (Ciopi) pelo número (81) 99225-2640.

"Seguimos mapeando áreas de risco e atentos a qualquer adversidade", afirmou a Prefeitura de Igarassu.

