CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas na RMR: pontos de alagamento causam transtornos para motoristas em Olinda No município choveu 37,8 mm, nas últimas 24 horas

As chuvas que caem sobre a Região Metropolitana do Recife causaram pontos de alagamento em Olinda, na manhã desta quarta-feira (1º). Com isso, surgem os transtornos para os motoristas e condutores que precisam trafegar pela cidade.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os acúmulos de água no município chegaram aos 37,8mm, nas últimas 24 horas. Foi a quinta cidade em Pernambuco onde mais choveu.

A reportagem da Folha percorreu pelo município e registrou esses alagamentos. Na Estrada do Bonsucesso, bairro homônimo, a concentração de água é baixa. Diminuiu com o passar das horas, mas ainda causa dificuldades, principalmente para os pedestres.





Onde mais choveu em Pernambuco, nas últimas 24 horas?

* ﻿﻿Recife - 48.1 mm

* ﻿﻿São Lourenço da Mata - 47.8 mm

* ﻿﻿Jaboatão dos Guararapes - 43.6 mm

* ﻿﻿Camaragibe - 41.8 mm

* ﻿﻿Olinda - 37.8 mm

Na entrada da Rua São Miguel, também no Bonsucesso, próximo à sede do Homem da Meia Noite, os trechos alagados são maiores. Com isso, os veículos mais baixos não conseguem passar e os motoristas precisam optar por outro caminho.

Maré

Ainda de acordo com a Apac, a maré deve atingir 1,64m, às 11h36. Por volta das 17h53 deve chegar a 0,95m. O ponto alto acontece às 23h46, quando vai medir 1,75m.

O órgão alerta amarelo, que significa estado de observação, válido até a manhã de hoje. O comunicado serve para a Mata Sul de Pernambuco e para a Região Metropolitana do Recife.

Até quando deve chover?

A tendência de precipitação da Apac prevê chuva com intensidade fraca a moderada até esta quinta-feira (2), na Mata Morte, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e Agreste do estado.

