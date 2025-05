A- A+

Pernambuco Chuvas: UFPE, UFRPE, UPE, Unicap e IFPE suspendem atividades acadêmicas nesta sexta (16)

Devido à continuidade das chuvas no Recife e Região Metropolitana nesta sexta-feira (16), unidades de ensino anunciaram a suspensão das aulas nos turnos da tarde e noite.



A Universidade Federal de Pernambuco divulgou que as atividades acadêmicas e administrativas presenciais do Campus Recife estão suspensas nos dois turnos.



"Recomendamos que não sejam realizadas atividades avaliativas, podendo ser adotadas as hipóteses de reposição de aulas", afirmou a UFPE.



A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) também comunicou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais nesta sexta (16).



"A decisão foi tomada a fim de assegurar a segurança da comunidade universitária e evitar maiores transtornos aos nossos estudantes, professores, técnicos-administrativos e servidores das empresas prestadoras de serviço, bem como à população usuária dos serviços da UFRPE", destacou a instituição.

Também foram suspensas as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade de Pernambuco (UPE). "Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos", afirmou a UPE.



A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) também suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nesta sexta.



"Quanto às atividades do sábado (17), continuaremos avaliando a situação meteorológica", destacou a Unicap, que deve emitir um novo comunicado até o final desta tarde.



Em decorrência da chuva, o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) suspendeu o expediente presencial no Campus Recife nos turnos da tarde e noite.



