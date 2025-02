A- A+

BALANÇO Chuvas no Grande Recife: Corpo de Bombeiros realiza 356 resgates; 36 foram de crianças De acordo com a governadora Raquel Lyra, a situação está sendo acompanhada de perto pela gestão estadual

As fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco levaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMPE) a atuar em 356 resgates. O balanço divulgado nesta quinta-feira (6) traz uma dimensão do impacto das inundações no Grande Recife, uma das regiões mais atingidas pelas precipitações.

Até a manhã desta quinta, os Bombeiros atuaram no resgate de 317 adultos e 36 crianças, além de três animais.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, a situação está sendo acompanhada de perto pela gestão estadual que nesta quinta-feira (5) realizou uma visita às salas de situação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

“Estamos acompanhando de perto todas as ocorrências nas cidades afetadas pelas chuvas que aconteceram ao longo desta semana. Lamento e me solidarizo com as famílias que perderam seus entes. Seguimos trabalhando para garantir o restabelecimento da normalidade e a identificação de áreas de risco. Somente o Corpo de Bombeiros, nessas últimas 48 horas, resgatou mais de 350 pessoas. Peço que a população sempre observe os alertas que são emitidos pela Apac, Corpo de Bombeiros e pelas defesas civis do Estado e dos municípios”, pontuou a governadora Raquel Lyra.

Confira imagens da atuação do Corpo de Bombeiros:

Atuação dos Bombeiros durante as chuvas no Grande Recife | Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco/Divulgação

Atuação dos Bombeiros durante as chuvas no Grande Recife | Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco/Divulgação

Atuação dos Bombeiros durante as chuvas no Grande Recife | Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco/Divulgação

Atuação dos Bombeiros durante as chuvas no Grande Recife | Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco/Divulgação

Atuação dos Bombeiros durante as chuvas no Grande Recife | Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco/Divulgação

Famílias precisam sair de casa

De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC), foram registradas ocorrências em Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife.

Atualmente, as equipes de engenharia do órgão estadual atuam realizando o mapeamento das áreas de risco. O trabalho conta com o auxílio de drones capazes de identificação de novas áreas vulneráveis.

“Na Sala de Situação, temos representantes e pontos focais de todos os órgãos do sistema de proteção e defesa civil do Estado. As demandas são recepcionadas, triadas e cada órgão, com sua especificidade, executa as ações de suporte que devem ser feitas”, comentou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.

Veja a lista de desalojados por município:

Jaboatão do Guararapes - 36 pessoas desalojadas;

Paulista - 120 pessoas desalojadas;

Olinda - 49 pessoas desalojadas e 26 desabrigadas.

Segundo o governo estadual, nas demais regiões não foram registradas ocorrências junto à Central de Monitoramento da Defesa Civil do Estado.

No Recife, 199 pessoas estão acolhidas em abrigos municipais

Após registrar o maior volume de chuvas da história para um mês de fevereiro, a Defesa Civil do Recife informou que atendeu 613 chamados.

Segundo o último balanço divulgado pela Prefeitura do Recife, um total 199 pessoas estão acolhidas em quatro abrigos municipais disponibilizados para o atendimento da população.

De acordo com o painel do Centro de Operações do Recife, seis abrigos estão ativos na capital pernambucana neste momento. São eles:

Igreja Batista Coqueiral - R. Alcântara, 176 - Coqueiral

Oratório da Divina Providência - R. dos Peixinhos, 951 - Campina do Barreto

Abrigo do Gusmão - Travessa do Gusmão, 178 - São José

Centro Social Bidu Krause - Tv. Onze de Agosto, s/n - Curado

Igreja Batista do Caçote - R. Dona Ana Aurora, 2042 - Areias

Escola Municipal Alto da Guabiraba - R. Marcílio Ramos, 100 - Brejo da Guabiraba

Na cidade, onde o nível de alerta laranja foi retomado, a recomendação é de que os moradores de áreas de risco busquem locais seguros e acionem os serviços municipais em caso de necessidade.

A Defesa Civil segue disponível 24h pelo telefone 0800-081-3400.

