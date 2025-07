Chuvas: Recife e Olinda apresentam pontos de alagamento nesta segunda (28); veja

A- A+

A semana já começa com fortes chuvas sobre a Região Metropolitana do Recife. Nesta segunda-feira (28), a capital pernambucana registra diversos pontos de alagamento em vias importantes.

Na rua Imperial, bairro de São José, região central do Recife, o acúmulo de água é grande, perto do Ministério da Fazenda. Os veículos enfrentam dificuldade para trafegar, tendo que reduzir a velocidade.

Próximo à Asa, na Estrada dos Remédios, em Afogados, Zona Oeste do Recife, também existe ponto de alagamento. Os veículos baixos quase não passam.

Mais à frente, no trecho próximo à rua Nicolau Pereira, a situação também é complicada. O montador André Mariano, de 43 anos, trafegava de bicicleta com dificuldades para passar. Ele saiu da Imbiribeira, na Zona Sul, com destino à Avenida Norte para trabalhar.

“Se a gente vem pelo meio [da pista], pode ter um buraco e a gente cair dentro dele, como aconteceu comigo. Eu caí num buraco na Imbiribeira, e me acidentei há alguns meses. Toda vez que chove é essa situação”, relatou.



Olinda

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, há alagamento próximo à feira do bairro, porém sem pontos de retenção do trânsito.



Na entrada da avenida Costa Azevedo, próximo ao Serviço de Pronto Atendimento, há um pequeno alagamento, levando os condutores a reduzirem a velocidade no local.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) emitiu uma lista com pontos de alagamento na capital, confira:

- Av. Eng. Abdias de Carvalho

- Chesf - Av. Visconde de Pelotas - Afogados

- Estrada dos Remédios - Afogados

- Av. Dois Rios - Nas proximidades da Vila do Sesi

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, entre os números 1200 e 1268 - sentido Subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, número 2557 - sentido Centro

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, número 2686 - sentido Subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2885 e 2349 - Centro

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2100 e 2244 - sentido Subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2454 e 2722 - sentido Subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2700 e 3000 - sentido Subúrbio

Onde mais choveu?

Nas redes sociais, a Apac fez um balanço das precipitações nas últimas 24 horas. Segundo o órgão, a cidade mais atingida pelas chuvas foi Goiana (77,59 mm).

- Ilha de Itamaracá - 70,3 mm

- Olinda - 67,4 mm

- Igarassu - 66,33 mm

- Cabo de Santo Agostinho - 65,53 mm

- Recife - 64,51 mm

- Paulista - 62,65 mm.

Nível da maré

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), a combinação de chuva e maré alta pode ser a causa desses alagamentos. O órgão emergencial registrou que a maré atingiu pico de 2,32 metros, às 6h10 - a próxima alta será às 18h36, de 2,09 m. Às 12h31, há a maré baixa de 0,36m.

Alerta

Ainda no domingo (27), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de atenção, indicando chuva com intensidade moderada a forte, ao longo de hoje para a RMR e Zona da Mata. Para o Agreste, a previsão é de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte.

