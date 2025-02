A- A+

MOBILIDADE Chuvas no Recife: confira as linhas e terminais de ônibus que estão sem operar nesta quarta (5) Balanço foi divulgado pelo Grande Recife por volta das 14h30 desta quarta-feira (5)

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) durante esta quarta-feira (5) têm gerado uma série de complicações na mobilidade urbana.

Os alagamentos e congestionamentos alteraram o esquema de funcionamento de alguns terminais e linhas de ônibus na RMR.

Em 12 horas, a Capital pernambucana contabilizou um total de 129 mm de chuva. O índice, aferido na estação Cordeiro do Centro de Operações do Recife (COP), corresponde a 141,15% do total esperado para todo o mês de fevereiro.

Com as chuvas intensas, diversos pontos de alagamento foram registrados. Com a restrição de fluxo, alguns congestionamentos também são vistos pelas cidades da RMR. As dificuldades de circulação afetam diretamente o transporte público.

De acordo com levantamento divulgado pelo Grande Recife na tarde desta quarta, dois terminais integrados estão integralmente fora de operação. São eles:

TI CDU, localizado na Várzea

TI Getúlio Vargas, localizado no Cordeiro

Confira as linhas afetadas pelas chuvas no Recife:

No TI Caxangá, na Várzea, estão sem circular as seguintes linhas:

Linha 2437 - TI Caxangá (Conde da Boa Vista)

Linha 2431 - TI Caxangá/TI CDU (Circular)

Já no TI Xambá, foram suspensas as operações de quatro linhas. No entanto, segundo o Grande Recife, a operação está sendo retomada de forma gradual.

Linha 820 - TI Xambá (Cabugá)

Linha 860 - TI Xambá (Príncipe)

Linha 881 - TI Xambá/Rio Doce (Av. Getúlio Vargas)

Linha 882 - TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti)

No TI Pelópidas, três linhas tiveram a circulação suspensa. São elas:

Linha 1909 - TI Pelópidas/TI Joana Bezerra

Linha 1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista)

Linha 1076 - TI Pelópidas (PCR) (PARADOR)

Já a Linha 1958 - TI Pelópidas Costa Azul está funcionando parcialmente, sem atender a avenida Costa Azul, retornando a partir da avenida Estados Unidos.

Ainda de acordo com o último balanço divulgado pelo Grande Recife, em Jaboatão, todas as linhas estão funcionando, inclusive as que atendem o Terminal Integrado do Barro.

