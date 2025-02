Chuvas no Recife: confira pontos de alagamento registrados na manhã desta quinta-feira (6)

A- A+

Após as intensas chuvas registrados no Recife ao longo de toda a quarta-feira (5), a capital pernambucana amanheceu, nesta quinta (6), com alagamentos em diferentes pontos da cidade.

O Centro de Operações do Recife (COP) renovou, nesta manhã, o alerta máximo em decorrência dos impactos provocados pelo grande volume de precipitações.

Dados atualizados às 10h44 pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontam que a capital contabilizou 126,84 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou uma lista com as vias afetadas por alagamentos. Confira:

- Av. Dois Rios (semáforo n°561/entrada da Vila do Sesi (Ibura), com interdição do fluxo em ambos sentidos da via);

- Av. Recife (interseção com a rua João Cabral de Melo Neto. Na altura do n°2240);

- Saída do Ibura/rua Pintor Antônio de Albuquerque (Ipsep), com interdição do fluxo nós dois sentidos da via;

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes. Em frente à Nissan/Eurovia. Na entrada da av. Jean Emile Favre;

- Av. Eng. Abdias de Carvalho (Praça da Chesf);

- Rua Imperial entre a Jucepe até a ponte após a rua Cabo Eutrópio (desvio sendo feito pela rua Lourenço de Sá, sentido av. Sul).

