Chuvas no Recife: CTTU divulga lista atualizada com pontos de alagamento

As fortes chuvas registrados no Recife, nesta quarta-feira (5), provocaram diversos pontos de alagamento na Cidade, afetando a vida de motoristas e pedestres.



Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontam que a capital contabilizou 133,77 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas.

Nesta tarde, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou uma lista atualizada com as vias e túneis afetados por alagamentos:



- Av Eng. Abdias de Carvalho x Av do Forte - Chesf

- Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Veneza Diesel - sentido subúrbio

- Av Marechal Mascarenhas de Moraes, Próximo a Autoline Honda - sentido centro

- Rua do Acre, ao lado do mercado público de afogados

- Av. Visconde de Pelotas, sob o pontilhão - Afogados

- Av. Norte, em frente ao Senai - Próximo a Av. Cruz Cabugá - Santo Amaro, sentido Cidade

- Rua Pereira da Costa x Av. Domingos Ferreira - Pina

- Rua Imperial, sob o pontilhão

- Av. Abdias de Carvalho, em frente a Estácio - nos dois sentidos

- Av. Dr. José Rufino, colégio Visão

- Túnel Felipe Camarão - no Jordão

- Túnel Augusto Lucena - em Boa Viagem.

