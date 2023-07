A- A+

CHUVAS Chuvas no Recife: Detran-PE abre remarcações para exames nesta sexta-feira (7); saiba mais A capital pernambucana está em estado de alerta, com possibilidade de chuvas moderadas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) anunciou que, em decorrência das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta sexta-feira (7), os candidatos que possuem provas práticas, teóricas ou exames médicos marcados, podem conseguir uma nova data, já que a cidade está sendo afetada por pontos de alagamento.

Para os aplicantes que não conseguirem chegar ao local da prova, a remarcação é gratuita, perante agendamento, que pode ser feito através deste link, que direciona para o site oficial do Detran. Vale lembrar que as atividades do órgão não foram canceladas e seguem normalmente, apesar das chuvas.

A capital pernambucana entrou em estágio de alerta, com possibilidade de chuvas moderadas nesta sexta-feira. Diversos pontos de alagamento já podem ser identificados na cidade, e a orientação da Defesa Civil é que a população permaneça em casa ou, caso morem em áreas com risco de desabamento, os habitantes devem procurar abrigos ou locais seguros.

