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CHUVAS Chuvas no Recife elevam nível das barragens no estado Fortes chuvas do último domingo (12) provocaram alerta para barragens que atingiram capacidade máxima de armazenamento

As fortes chuvas registradas ao longo do último domingo (12) no Recife e Região Metropolitana resultaram em um aumento significativo na elevação dos níveis dos principais reservatórios de água que abastecem a população.

Segundo dados da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), algumas barragens já alcançaram ou superaram sua capacidade máxima.

A barragem de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, atingiu mais de 100% da capacidade, entrando em processo de vertimento.

A técnica consiste na liberação controlada da água que ultrapassa o limite de uma barragem ou reservatório através de um vertedouro.

O processo faz parte de um esquema de segurança planejado para evitar que a estrutura transborde de forma descontrolada ou sofra rupturas pela pressão, garantindo o abastecimento hídrico.

Em Sicupema, em Jaboatão dos Guararapes, o nível chegou a 103,76% e Gurjaú, também localizada no Cabo, atingiu 116,32% do volume total.

Outros reservatórios importantes também apresentaram números elevados. A barragem de Bita, em Ipojuca, chegou até 99,33% da capacidade.

Já o sistema de Duas Unas, em Jaboatão, registrou 63,67%, enquanto a barragem de Utinga, no Cabo de Santo Agostinho, operou com 57,15%.

Segundo a Compesa, “o aumento do nível das barragens garante a manutenção dos atuais calendários no próximo verão”.

O destaque para o aumento do nível de água é um ponto positivo para os longos períodos de seca que normalmente acontecem ao longo das épocas mais quentes do ano.

Para a Companhia, o cenário beneficia, em especial, o planejamento hídrico para 2027, trazendo segurança de abastecimento para a RMR.

Esse cenário difere dos longos períodos de estiagem enfrentados pelo estado nos últimos meses.

Apesar disso, a Compesa destacou que não existe previsão para a mudança no regime de abastecimento. A justificativa leva em conta fatores operacionais e a prioridade de manter uma distribuição equilibrada da água.

Tempo

No domingo (12), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta que indica a continuidade de chuva com intensidade moderada em toda a RMR. A previsão é válida até o final do dia desta segunda-feira (13).

Segundo o meteorologista da Apac, Thiago do Vale, o sistema meteorológico previsto é de uma zona de convergência intertropical junto a um vórtice ciclônico de altos níveis.

“Durante a madrugada [de sábado para domingo], pancadas de chuvas ocorreram, ocasionando volumes moderados, que continuaram ao longo do dia [de ontem], provocando chuvas de até 90 milímetros”, ressaltou.

De acordo com a Apac, só nas primeiras seis horas do último domingo a cidade do Recife acumulou 55.6 mm de chuva. Entre os municípios de Pernambuco que mais choveram estão ainda Itapissuma, com 58.8 mm; Ilha de Itamaracá, com 55.6 mm; Igarassu, com 41.3 mm; e Abreu e Lima, com 41.2 mm.

Para os próximos dias, a previsão do tempo aponta para a continuidade das chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que é válido até esta segunda, para o Recife e cidades da Região Metropolitana.

A notificação destaca a possibilidade de precipitações intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h, além de riscos de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Transtornos

Os altos índices de chuva também provocaram transtornos para a população do estado. Em Olinda, a chuva deixou ruas alagadas e provocou um deslizamento de barreira no bairro de Águas Compridas.

O incidente aconteceu por volta das 9h do domingo, na Rua 8 de Maio, e não deixou vítimas ou feridos. A Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local.

No Sítio Histórico, árvores caíram, obstruindo a passagem de visitantes e moradores e prejudicando a rede elétrica.

No Recife, o Túnel Chico Science, que fica na Ilha do Retiro, na Zona Oeste da Cidade, foi interditado e a movimentação de carros na área teve que ser desviada pelas equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

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