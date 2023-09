A- A+

CHUVAS Chuvas no Recife estão acima da média para setembro? Entenda explicação da Apac e saiba índices Os vários dias chuvosos neste mês estão camando a atenção dos moradores do Recife

Primeiro mês após o fim da quadra chuvosa na Região Metropolitana do Recife (RMR), período do ano com maiores índices de precipitação que se estende de abril a agosto, setembro costuma não ter tanta chuva.

Os vários dias chuvosos neste mês estão camando a atenção dos moradores do Recife, mas será que realmente a capital pernambucana tem um setembro mais chuvoso do que o normal?

A resposta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é não.

De acordo com a meteorologista da agência Zilurdes Lopes, o que está acontecendo na verdade é a ocorrência de mais dias com chuvas.

"É uma pergunta que ultimamente está sendo muito feita, o povo está pensando que está chovendo mais. Quando a gente vê o acumulado de chuvas, ainda não está na média", explica.

O boletim de acumulados de chuvas no mês da Apac mostra que, no Recife, o índice acumulado de chuva em setembro, até esta terça-feira (19) é de 39,6 milímetros, o que corresponde a 32% da média histórica de 122,40 mm. Essa é a referência da estação da Apac do Alto da Brasileira, na Zona Norte.

Na estação de Santo Amaro, na área central, há registro de 46,9 mm, ligeiramente maior e que representa 38% do total esperado para o mês.

Em Olinda, na RMR, o acumulado do mês está em 40,9 mm, equivalente a 35% da média histórica. Já em Jaboatão dos Guararapes, a estação Cidade da Copa já contabilizou 89,6 mm em setembro, valor correspondente a 81% dos 111,30 mm da média do mês na cidade.

Em algumas cidades da RMR, por outro lado, há sim registro de índices acima da média. É o caso de Cabo de Santo Agostinho, onde já se registrou 132,6 mm de chuva no mês, um total de 131% da média de 101,60 mm.

É também o exemplo de São Lourenço da Mata. Na estação Tapacurá, a Apac contabiliza 71,1 mm, 102% dos 69,70 mm esperados para setembro.

"Em setembro deste ano está chovendo todos os dias. É uma chuva muito fraca e isolada, chove sempre pela manhã e à noite. Chove todos os dias e, por isso, que temos a sensação de que está chovendo mais neste setembro do que em anos anteriores", completa Zilurdes.

Por fim, a meteorologista reforça que a previsão feita para esse período do ano era de chuvas em torno da média. "Então, já era esperado, só que não se sabia se esse acumulado de chuvas seria distribuído ao longo do mês como está sendo, chovendo todos os dias", finaliza.

