Chuvas no Grande Recife: homem é encontrado morto na Estância; suspeita é de afogamento

O corpo de um homem, que não teve sua identidade revelada, foi resgatado pelos Bombeiros na tarde desta quarta-feira (5) no Recife. De acordo com os moradores da Vila Nossa Senhora de Lourdes, na Estância, Zona Oeste da capital pernambucana, a suspeita é de que a vítima teria se afogado após ter sido arrastada pela água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência ainda está em andamento. No entanto, o corpo do homem já foi localizado e será entregue aos órgãos responsáveis para os demais procedimentos.

Ainda nesta quarta-feira (5), outra morte possivelmente em decorrência das chuvas intensas também foi registrada na capital pernambucana.

A fatalidade aconteceu no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A suspeita é de que o óbito tenha sido causado por um choque elétrico.

Nas redes sociais, imagens do corpo do homem boiando no alagamento registrado no local foram divulgadas. Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) foram deslocadas até o local para atender a ocorrência.

Chuvas no Recife levam capital ao estágio de alerta máximo

Nas últimas 12 horas, a cidade do Recife registrou um total de 129 mm de chuva. O índice, aferido na estação Cordeiro do Centro de Operações do Recife (COP), corresponde a 141,15% do total esperado para todo o mês de fevereiro.

Segundo o COP, a média climatológica para fevereiro na Capital pernambucana é de 91,4 mm. Em fevereiro do ano passado, o total acumulado foi de 189,9 mm.

O alto volume de chuvas levou a Prefeitura do Recife a determinar o estágio de alerta máximo às 10h20, nível que é adotado quando a rotina da cidade é impactada por chuvas extremas.

Confira o comunicado oficial da Prefeitura do Recife:

