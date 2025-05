A- A+

Chuvas Chuvas no Recife: CTTU divulga lista de pontos de alagamento na cidade De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o Recife registrou 160,02 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas contadas até as 9h desta quinta-feira (15)

As fortes chuvas que vêm atingindo o Recife, que começaram na quarta-feira (14) e perduram na manhã desta quinta-feira (15), estão provocando pontos de alagamento na cidade, afetando a vida de motoristas e pedestres.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o Recife registrou 160,02 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas contadas até as 9h desta quinta.

E nesta manhã, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou uma lista com as principais vias alagadas na capital pernambucana. Confira:

- Av. Dom Helder - Próximo a entrada do Ibura

- Av. Eng. Abdias de Carvalho x Av. do Forte - Sentido centro

- Av. Eng. Abdias de Carvalho x Av. do Forte - Praça da Chesf

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 1200 e 1268 - Sentido subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2557 - Sentido centro

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2686 - Sentido subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2525 - Sentido centro

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2857 e 2557 - ambos os sentidos

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2100 e 2244 - Sentido subúrbio

- Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2454 e 2722 - Sentido subúrbio

- Av. Recife x Av. João Cabral de Melo Neto - Sentido centro

- Av. Recife N. 2210 - Próx. entrada do Ibura. Ponto de alagamento em ambos sentidos

- Av. Dois Rios (Sob semáforo 561) - Via Alagada

- Av. Dr. José Rufino - ao lado Colégio Visão

- Rua do Acre (ao lado do Mercado de Afogados) - Via Alagada

- Avenida Norte (ao lado do SENAI) - Alagado sentido centro

Alerta

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no fim da tarde desta quarta, um aviso meteorológico para toda a faixa litorânea de Pernambuco, que incluem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata.



Segundo a agência, o aviso se baseia nos acumulados de chuva registrados ao longo desta quarta.

O aviso segue válido até esta quinta.

Veja também