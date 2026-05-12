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Saúde Chuvas no Recife provocam desabamento de parte do teto do 7º andar do Hospital da Restauração Não houve registros de feridos. HR informou que a assistência aos pacientes segue ocorrendo normalmente no local

Uma parte do teto do 7º andar do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, desabou na manhã desta terça-feira (12). Não houve registro de feridos.

O HR informou que segue prestando assistência aos pacientes que estão no local onde parte do forro cedeu.

Nas redes sociais, foram publicadas imagens feitas por pacientes mostrando pedaços de gesso no chão e um buraco no teto provocado pelo desabamento.

Em nota, o hospital indicou que uma equipe de engenharia e manutenção fará a substituição do gesso.

Confira a nota na íntegra:

"O Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra informa que a assistência aos pacientes segue ocorrendo normalmente no 7° andar, sem impacto no funcionamento da instituição. A unidade esclarece que a equipe de Engenharia e Manutenção está avaliando o local onde parte do forro do teto cedeu, em área que ainda não passou por reforma. A equipe realizará substituição do gesso acartonado pelo forro removível, que oferece maior praticidade para manutenção e inspeções da rede instalada no teto.

O HR destaca que a empresa responsável pelas obras de ampliação e requalificação das áreas que ainda não passaram por reforma, incluindo parte do 7º andar, foi escolhida no fim de abril."

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