alerta máximo Chuvas no Recife: em estado de alerta máximo, aulas da rede municipal são suspensas O aviso é o quinto e mais grave na escala de cinco níveis do Centro de Operações do Recife (COP)

Com Recife em estágio de alerta máximo por conta das fortes chuvas que atingem a capital pernambucana, as aulas presenciais na rede municipal de ensino foram suspensas nesta quarta-feira (5). O aviso é o quinto e mais grave na escala de cinco níveis do Centro de Operações do Recife (COP).



"Devido às chuvas, as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas nos turnos da tarde e da noite. Recomendamos que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida", disse o COP, em comunicado oficial.



"Permaneça em casa, exceto se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento. Uma ampla força-tarefa foi acionada para prevenir perdas e salvar vidas", completou.



O Recife já acumula 63,28 mm no Torreão, em apenas três horas contabilizadas até 9h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (5), um alerta vermelho para toda a faixa litorânea de Pernambuco e parte de Alagoas.

A Prefeitura do Recife alerta que a população de área de risco para deslizamento, inundação ou desabamento pode procurar abrigos da gestão para acolhimento.



"No Centro Social Bidu Krause, temos abrigo disponível para acolher as famílias e moradores que precisaram deixar seus imóveis por conta das chuvas", informou a gestão municipal.

