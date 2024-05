A- A+

Rio Grande do Sul Chuvas no Rio Grande do Sul: bombeiros do Rio vão ajudar em ações de resgate O apoio dos bombeiros do Rio foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio estão sendo enviadas pelo governo do estado, nesta quinta-feira, para auxiliar nas ações de resgate no Rio Grande do Sul, que sofre com as fortes chuvas na Região Sul do país.

A força-tarefa do Rio de Janeiro terá, inicialmente, duas aeronaves, com quatro pilotos, e 14 bombeiros preparados, entre outras áreas, para atuar em desabamentos e no resgate de vítimas que estão ilhadas em locais inundados.

O apoio dos bombeiros do Rio foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Outros 60 bombeiros com formações variadas para atuar em diferentes cenários de desastre estão prontos para partir, conforme necessidade das autoridades gaúchas.

"Estamos prontos para colaborar com o que for necessário para amenizar a situação difícil pela qual passam os gaúchos. Acreditamos que a experiência adquirida dos nossos bombeiros e agentes em grandes eventos de desastres como as tragédias do rompimento da barragem mineira de Brumadinho, em 2019, Bahia, em 2021 e de Petrópolis, em 2022, podem fazer a diferença. Quero expressar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul", ressaltou o governador.

Para o comandante da corporação do Rio de Janeiro, coronel Leandro Monteiro, a ajuda neste momento em que as pessoas precisam de socorro imediato é fundamental:

"Nossos bombeiros e materiais enviados vão ajudar a intensificar os trabalhos nas regiões atingidas pelos temporais. Primeiro vem o socorro e, depois, as ações para a volta à normalidade o mais breve possível".

Veja também

BRASIL Internações e mortes por influenza e vírus sincicial aumentam no país