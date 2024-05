Chuvas no Rio Grande do Sul: Elon Musk anuncia doação de mil terminais da Starlink para a região

Dono da empresa de telecomunicações Starlink, o bilionário Elon Musk anunciou, nesta quinta-feira (9), que realizará a doação de mil terminais de internet para as equipes de emergência que atuam no Rio Grande do Sul.

O comunicado foi realizado pelo empresário por meio da sua conta no X (antigo Twitter).

No post, Elon Musk também anunciou que tornará gratuito o uso de todos os terminais do Rio Grande do Sul até que a região se recupere do desastre climático.

Elon Musk também aproveitou a oportunidade para afirmar que deseja o "melhor para o povo do Brasil".

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag