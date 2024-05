A- A+

AJUDA Chuvas no Rio Grande do Sul: Força Aérea realiza lançamento de mantimentos em regiões isoladas Medida busca ajudar moradores de regiões que não estão acessíveis por vias terrestres

Com o objetivo de proporcionar maior agilidade no atendimento das necessidades dos cidadãos, a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta quinta-feira (9) que iniciou o lançamento de donativos e outros materiais essenciais, por via aérea, nos pontos atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul e que continuam isolados.

O primeiro lançamento foi realizado nesta quinta com o auxílio da aeronave C-105 Amazonas do Primeiro Esquadrão do Décimo Quinto Grupo de Aviação (1º/15º GAV) - Esquadrão Onça, sediado na Base Aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que foi deslocado para operar a partir da Base Aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a FAB, a primeira carga continha cerca de 2,4 toneladas de fardos de água e cestas básicas. Esses mantimentos foram lançados na região de São Jerônimo. No local, assim como em outras cidades, a demora no escoamento da água tem impossibilitado a chegada de mantimentos por via terrestre, dificultando a ajuda dos moradores afetados pela enxurrada.

"É muito importante para o Esquadrão ver que nosso trabalho está sendo útil em um momento tão emergencial. É para isso que treinamos e nos mantemos sempre preparados. Realizar missões de lançamento de carga em uma área de difícil acesso é gratificante e denota a capacidade de emprego da aeronave de transporte militar", afirmou o Capitão Aviador Kleber Aurelio Saugo, um dos pilotos envolvidos na missão.

Para viabilizar a chega dos mantimentos, o material foi condicionado de forma especial e equipado com um paraquedas pelo Exército Brasileiro. Após a missão, a aeronave foi utilizada para transportar 4,5 toneladas de insumos hospitalares e material de resgate até a Base Aérea de Santa Maria.

Atendimento de famílias ilhadas

Ainda nesta quinta-feira, outra aeronave realizou o lançamento de mantimentos diretamente para uma família ilhada nas proximidades do município de Rio Pardo. Os moradores foram abastecidos com garrafas de água, alimentos, lanterna e ponchos.

Os cidadãos também foram orientados a sinalizar caso precisassem de resgate. No entanto, nesse caso, os moradores ilhados apontaram a necessidade "apenas" de mantimentos.

Veja também

Rio Grande do Sul Após quatro dias sem luz, moradores de Porto Alegre celebram volta da energia